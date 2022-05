Эминем перевыпустил «The Eminem Show» к юбилею

Состоялось делюкс-переиздание четвертого студийного альбома Эминема «The Eminem Show» к его 20-летию.

Новая версия состоит из 38 треков и включает би-сайды, ранее не издававшиеся песни «Stimulate», «The Conspiracy Freestyle», «Bump Heads» и «Jimmy, Brian and Mike», ряд концертных треков и восемь инструментальных композиций. Они добавлены к 20 номерам оригинального альбома, включавшего такие хиты, как «Without Me», «Cleanin’ Out My Closet» и «Sing for the Moment».

Выпущенный 26 мая 2002 года как продолжение «The Marshall Mathers LP» четвертый студийный альбом Эминема стал самым продаваемым альбомом года как в США, так и во всем мире. Двадцать лет спустя он был сертифицирован 12-кратно платиновым Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и стал вторым самым продаваемым альбомом XXI века: по всему миру было продано 27 миллионов копий.

Источник: InterMedia