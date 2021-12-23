Здоровье

Эмоциональное состояние детей. Учим не буквам, а эмоциям

Автор Анжелика Орлёнок
Эмоциональное состояние детей. Учим не буквам, а эмоциям
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Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – эмоциональное состояние детей. Наш собеседник – психолог, глава Центра помощи детям Аушра Курене. Вот что она говорит.

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Эмоциональное состояние детей. Учим не буквам, а эмоциям

Аушра Курене. Фото – Центр помощи детям pvc.lt

– Маленькие дети не разговаривают о своих эмоциях. Конечно, какие-то уникальные дети могут прийти и сказать: мне неспокойно, мамочка. Большинство же детей это покажут просто своим поведением. Они будут вести себя так, что у взрослых называется неподобающим поведением. Будут менее дружелюбными, менее самостоятельными, менее послушными, может быть. Это показывает, что у ребенка есть эмоции, которые он переживает, и он с ними не справляется в данный момент. Лучшее, что могут сделать родители, еще в очень раннем возрасте, – это помочь детям научиться распознавать свое состояние и его называть.

Очень важно быть внимательным к своему ребенку. Когда он что-нибудь не то делает, очень важно маме реагировать не «что ты там кричишь?», а увидеть и понять: «ты злишься, тебе неспокойно». Или «ты расстроен», и так далее. Чтобы помочь ребенку понять свое внутреннее состояние, и объяснить, что у этого есть определенное название. Если мы это делаем последовательно, мы помогаем ребенку называть его эмоциональное состояние. Мы помогаем проводить ассоциации с какими-то героями в книжках или фильмах: «вот, смотри, девочке грустно», «девочке весело». Или, например, «зайчику очень страшно, потому что что-то там с ним случилось».

Эти слова-эмоции – часть повседневной речи, повседневной жизни. Мы можем представить себе, что семья, когда происходит что-то новое, внезапное, какие-то непредвиденные обстоятельства, объяснит все ребенку, и ребенок сможет к этому подготовиться. 

Например, что мы очень рекомендовали делать, когда наступила пандемия коронавируса, – это оценивать эмоциональное состояние семьи. Делать такую самооценку раз в день или как минимум раз в неделю. Каждый член семьи мог бы сказать, как он себя чувствует, как он живет. Было ли страшно, или сейчас мне гораздо спокойнее, или я был, например, очень радостным. Или очень напуганным. И если все члены семьи начнут использовать этот способ – рассказывать о своём состоянии друг другу, – то они смогут гораздо лучше друг другу помочь. Когда присутствует это состояние, гораздо легче понять и объяснить поведение ближнего. Например: папа сегодня не разговаривает не потому, что он на тебя сердится, а потому что он, может быть, устал. Потому что очень тяжелый день был у него на работе.

Это помогает детям, и нам самим, взрослым, понять, как мои близкие себя чувствуют, как они функционируют, и тогда сама атмосфера дома станет более комфортной, более дружелюбной. Она станет гораздо более понятной. Родителям важно учить детей не буквы изучать в два года, а эмоции. Важно обучать вот этим словам-эмоциям для распознавания своего состояния и того, как правильным способом его выразить. Когда сердишься – то не дерешься, а говоришь, что сердишься. А потом идешь погулять, если ты постарше. Это подходящие социально-приемлемые способы понять, что мы делаем, когда что-то случается. 

Почему важно развивать у детей так называемый эмоциональный интеллект?

Прежде всего, это поможет ребенку правильно реагировать на ситуацию. Например, у него отобрали игрушку. Первая реакция – начать плакать, пытаться отобрать игрушку у обидчика. Но если ребенок будет понимать, какие эмоции он испытывает – например, злость или обиду, – он сможет анализировать ситуацию. Думать, как следовало бы поступить в такой ситуации.

Наблюдая за своими чувствами и эмоциями, ребенок будет учиться понимать чувства других людей. Это поможет ему научиться общаться, сопереживать, находить друзей. К слову, ребенку важно видеть своих родителей не только радостными и весёлыми, но и уставшими, расстроенными, разочарованными и иногда даже сердитыми. Объясняя ребенку свои эмоции, мы научим его распознавать и свои.

Эмоции развиваются так же, как и речь

Младенец выражает свои эмоции искренне и непосредственно. Он хохочет, когда мы ему улыбаемся или делаем что-то забавное. Он плачет, испытывая страх и боль, когда хочет есть или у него болит животик. Преданно обнимает маму или папу, когда чувствует свою защищенность. Родители – первые люди, которые помогают развитию у ребенка эмоционального интеллекта. Точно так же, как развиваются речь, мелкая моторика и другие умения – развивается и спектр его эмоций. 

Важно, чтобы ребенок принимал себя разным. Чтобы не делил эмоции на хорошие и плохие, а понимал, что и родители, и он сам могут испытывать любовь, страх, ревность, зависть или злость. А научить определять в себе эти эмоции тоже могут помочь родители. Для этого надо не забывать проговаривать их ребенку. Например, «Ты сейчас такой весёлый, как солнечный лучик», «Твоя игрушка сломалась, и тебе грустно» и т.д.

Родителям, которых ребенок обязательно должен видеть «настоящими», надо аналогично озвучивать и свои эмоции. Например: «Я горжусь твоими успехами», «Я радуюсь, когда ты радуешься». Если же родители не готовы сами распознавать свои эмоции, для них будет важно просто чтобы ребенок вел себя спокойно и тихо, был «хорошим» мальчиком или девочкой. Ребенок будет стараться соответствовать этим родительским пожеланиям и начнет прятать «плохие» эмоции. Во взрослом возрасте это может сослужить ему плохую службу, привести к депрессии. 

Можно заниматься развитием эмоционального интеллекта ребенка и через игры. Например, купить набор специальных карточек с эмоциями. Показывая ребенку такие карточки, можно просить его изобразить ту или иную эмоцию. Есть и другие игры и занятия. Их несложно найти в интернете. Это чтение рассказов или стихотворений, обсуждение героев мультфильмов и многое, многое другое.

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