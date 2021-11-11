Эмоциональное здоровье подростков. Что важно знать родителям?

Это «Культура здоровья». Тема нашего эфира – эмоциональное здоровье подростков. Наш собеседник – психолог, руководитель Центра помощи детям Аушра Куриене. И вот что она рассказывает.

– Подростковый возраст – это возраст поиска себя. Один фактор, о котором подростки всегда говорят, – на самом деле, большая академическая нагрузка, большие нагрузки в школе, большая ответственность. Всё надо хорошо выучить, и умение это сделать – у каждого очень разное.

Вторая вещь, которую я хотела бы назвать, – это разные вопросы, связанные с внешним видом. Они возникают с ростом тела: одежда, прическа – все эти вопросы. Понятно, что это всё очень связано с социальной ролью подростков. С желанием найти своё место в жизни. Мы видим и проблемы с питанием. И физической нагрузки иногда недостаточно, а иногда – перебор. Излишнее увлечение спортом или чрезмерная концентрация на своем внешнем виде – это ещё одна область, которая несёт подростку сложные взаимоотношения с самим собой.

Третья проблема, о которой я хотела бы сказать, – это отношения подростков с близкими, отношения со сверстниками. И поиск своего социального статуса.

Я думаю, что это три таких основных пункта, о которых должны были бы всегда помнить взрослые люди. И уже их задача – правильная коммуникация, общение. И это не означает – говорить подростку, что он должен делать и что он обязан, и что его ждет, если он этого не сделает. Такое морализаторство. И это должны быть не подсказки или «мудрые советы», а диалог и внимательное наблюдение за своим ребёнком. Попытка понять его. Оценить, что за изменения с ним происходят. И, наверное, самая главная вещь, на которую родители должны обратить внимание, – это связь с ребенком. Если мы видим, что эта связь обрывается, что подросток большую часть времени проводит, закрывшись в комнате, не разговаривает, – это означает, что эта связь очень поврежденная, хрупкая. Очень важно, чтобы взрослые люди принимали усилия, чтобы эту связь восстановить. А если не получается – обязательно надо обращаться к специалистам. Если я вижу, что мой ребенок очень сильно изменился, его не радуют вещи, которые радовали раньше, он более озлоблен, чем этого требуют внешние обстоятельства, важно не свалиться в какие-то обвинения. Не винить, в том числе, себя. То, что я как мама или отец что-то не так сделал – на самом деле, у всех такое случается. Но точно не бойтесь обратиться к специалистам и попытаться понять, что делать дальше. Как всем сообща помочь ребенку справиться с большим или меньшим кризисом, в котором он оказался.

Не осуждать, а уважать

Психологи напоминают, что родителям очень важно относиться к подростку не с осуждением, а с уважением. Ведь изменения, которые происходят в его организме, иногда просто не оставляют ему сил на то, чтобы вести себя так, «как следует». Ему и без того сложно справиться с гормональной и психологической перестройкой организма, а тут еще и взрослые со своими нравоучениями… Подросток может нарушать заведённые в семье порядки, «революционировать», идти на конфликты с родителями. И самая большая сложность в том, что родители при этом должны не утратить любовь к своему подросшему «малышу». Должны испытывать не злость, раздражение и обиды, а понимание и даже сострадание. Ведь, несмотря на всю показную «взрослость», у подростка – огромная потребность в любви родителей, в поддержке. Конечно же – тогда, когда он сам этого попросит. Родителям важно понять, что ребенок уже не будет таким, как раньше. У него сейчас сложный этап, переход из детства во взрослую жизнь, и ему не надо в этом мешать. А вот для того, чтобы ребенку удалось совершить этот переход плавно и безопасно, родителям придется поработать.

О чём, по словам психологов, должны помнить родители подростков?