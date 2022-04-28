Звёзды

Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

Автор Эвелина Никанорова

Эндрю Гарфилд объявил об уходе из кино. В интервью Variety 38-летний актер заявил, что хочет взять отпуск и немного отдохнуть.

Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

– Мне нужно перекалибровать и пересмотреть то, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто какое-то время побыть немного обычным человеком, – сказал он. – Потому что, как вы знаете, это какая-то стиральная машина – этот сезон награждений.

За последние пару лет Гарфилд снялся в фильмах «Тик-так… БУМ!» (за который получил “Золотой глобус”), «Человек-паук: Нет пути домой» и «Глаза Тэмми Фей». Сериал «Под знаменем небес» с ним в главной роли выходит на FX 28 апреля, и других проектов в работе у актера пока нет.

Как сообщают СМИ Эндрю недавно расстался со своей девушкой – моделью Алиссой, поскольку их рабочие графики мешали видеться друг с другом. Они начали встречаться в ноябре 2021 года.

Источник: InterMedia

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