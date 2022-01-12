Эндрю Гарфилд рассказал, за что его не взяли в «Хроники Нарнии»

Эндрю Гарфилд в недавнем интервью для Entertainment Tonight рассказал, что когда только начинал карьеру в Голливуде, он «отчаянно хотел» сыграть в диснеевской франшизе «Хроники Нарнии» принца Каспиана, но команда кастинга сочла, что Гарфилд недостаточно красив для этой роли.

– Помню, я был в таком отчаянии. Я пробовался на роль принца Каспиана в «Хрониках Нарнии» и думал: «Вот оно, может быть, это оно», – сказал Гарфилд. – И в итоге роль получил этот красивый, блестящий актер Бен Барнс. Я думаю, что выбор был между ним и мной, и я помню, что был одержим этой ролью.

Гарфилд поделился, что после того, как потерял роль, подошел к своему агенту и спросил: “«Почему не я?» В конце концов она просто сломалась под моим непрекращающимся ворчанием и сказала: «Это потому, что они не считают тебя достаточно красивым, Эндрю».

– Бен Барнс – очень красивый и талантливый мужчина, – добавил Гарфилд. – Поэтому, оглядываясь назад, я не недоволен этим решением и думаю, что он проделал прекрасную работу.

Примерно в то время, когда были сняты и выпущены первые два фильма «Хроники Нарнии», Гарфилд начал свою актерскую карьеру с известной главной роли в драме Джона Кроули «Мальчик А» 2007 года и второстепенных ролей в «Львах для ягнят» и «Еще одной из рода Болейн». Роли актера в драмах 2010 года «Не отпускай меня» и «Социальная сеть» стали его международным прорывом, а в 2012 году он дебютировал в роли Человека-паука в фильме Sony «Новый Человек-паук».

«Мальчик А» 2007 год

«Не отпускай меня» 2010 год

«Социальная сеть» 2010 год

«Новый Человек-паук» 2012 год

Источник: InterMedia