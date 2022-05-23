Энтони Хопкинс станет Зигмундом Фрейдом

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме «Последняя сессия Фрейда» режиссера Мэтта Брауна («Человек, который познал бесконечность»).

Сценарий написал Марк Сен-Жермен на основе собственной одноименной пьесы. Съемки начнутся в Лондоне в конце 2022 года.

Действие происходит накануне Второй мировой войны, когда основатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд (Хопкинс) на склоне своих дней приглашает писателя, ученого и богослова Клайва Стейплза Льюиса (будущего автора «Хроник Нарнии») обсудить существование Бога. Драма исследует отношения Фрейда с дочерью и роман Льюиса с матерью его лучшего друга.

Интересно, что Хопкинс ранее играл Льюиса в фильме 1993 года «Страна теней» режиссера Ричарда Аттенборо.

Источник: InterMedia