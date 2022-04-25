Звёзды

Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Автор Эвелина Никанорова

Энтони Хопкинс готовится к съемкам в новом проекте – фильме под названием «Одна жизнь». Как сообщает Daily Mail, он сыграет сэра Энтони Уинстона, известного как «Британский Шиндлер».

Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Уинтон был 29-летним биржевым маклером, когда прибыл в Прагу в декабре 1938 года. Он планировал покататься на лыжах в Швейцарии, но изменил свои планы, когда узнал о кризисе с беженцами в оккупированной нацистами Чехословакии. В следующие девять месяцев он организовал восемь поездов, которые доставили 669 детей из Чехословакии в безопасное место в Британию. Впоследствии Энтони был возведен в рыцарское звание. Он умер в 2015 году в возрасте 106 лет.

Работа над проектом началась еще более двух лет назад, но была остановлена пандемией коронавируса. Создатели фильма сразу рассматривали на главную роль Хопкинса, но боялись, что актер, которому в этом году исполнилось 84 года, может отказаться.

– Он был так полон решимости сделать это, потому что хочет поднять вопрос о беженцах, который делает сюжетную линию фильма сегодня более актуальной, чем когда-либо, – сообщают инсайдеры. – Все невероятно рады, что он согласился сниматься.

Фильм «Одна жизнь» снимает BBC Films вместе с See-Saw Films, производство должно начаться до конца года.

Источник: InterMedia

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