Эпидемиологи советуют, как безопасно встретить Рождество

Центр общественного здоровья представил рекомендации, как в этом году в условиях пандемии встретить Рождество и Новый год, не подвергая опасности здоровье свое и своих родных.

Главное правило – провести праздник с самыми близкими людьми – с теми, с кем вы общаетесь каждый день, – вместо встреч с теми родственниками и друзьями, с кем вы давно не виделись.

Как считают специалисты, для того, чтобы ситуация после праздников не стала еще более угрожающей, важно уже сейчас встречаться как можно с более узким кругом людей, и только с теми, кто относится к так называемому социальному пузырю. А с остальными можно “встречаться” удаленно, при помощи современных технологий.

Специалисты замечают, что главная опасность проведения зимних праздников в том, что встречи в холодное время года обычно проходят в закрытых, плохо проветриваемых, помещениях. Кроме того, праздник – время отдыха, когда люди расслабляются, собираются за столом и не надевают защитных масок.

По словам директора Вильнюсского департамента Центра общественного здоровья Роланды Лингене, золотое правило зимних праздников 2020 года, которому все должны следовать, – оставаться дома, в кругу семьи, и так подарить друг другу самый дорогой подарок – жизнь.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также рекомендует избегать в праздничный период необязательных поездок, создавая маленький «социальный пузырь» с минимальным количеством людей, и даже при этом не забывать об элементарных правилах гигиены и ограничивать время, проводимое в помещении.

Итак, еще раз – о некоторых правилах. Специалисты советуют во время встреч всем и постоянно находиться в защитных масках, прикрывая ими не только рот, но и нос. Во время еды – придерживаться дистанции, а, поев, опять надеть маску. Немного усилить защиту от вируса могут масляные спреи для носа, которые смягчают и увлажняют носовую полость. Наконец, более безопасно – встречаться на свежем воздухе, а не дома, поскольку любой человек может быть носителем бессимптомной формы ковида и не знать, что он распространяет вирус.