Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в нашей стране было установлено 1402 новых случая заболевания коронавирусом. Умерло 9 человек. Все они были не привиты и принадлежали возрастной группе от 60 до 89 лет. Напомним, что со вчерашнего дня наша страна из красной зоны перешла в чёрную. C сегодняшнего дня в чёрную зону попал Каунас. Поэтому в худшей зоне заболеваемости – все три крупнейших города Литвы. Показатель заболеваемости в стране составляет 522 случая на 100 тыс. жителей. В свою очередь, количество положительных тестов на коронавирус выросло до 6,2%. Тем временем по всей стране в общей сложности привились почти 1,6 млн жителей. Третью дозу за вчерашний день получило чуть более 1,4 тыс. человек. Всего ревакцинацию прошло почти 18 тыс. человек. Из почти 4,7 млн прививок, которые пришли в Литву, специалисты использовали около 3,16 млн вакцин.

Следующей весной Германии удастся достичь коллективного иммунитета от коронавируса

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан полагает, что следующей весной Германия достигнет коллективного иммунитета от коронавируса и выйдет из эпидемии. По его словам, достичь коллективного иммунитета рано или поздно удастся: вопрос лишь в том, каким путём – через вакцинацию или заражение. Он подчеркнул, что чем выше будет число вакцинированных и чем ниже показатели новых заражений, тем лучше будут защищены дети, которых ещё нельзя прививать от коронавируса. Между тем, по мнению политика, отменять все ограничения пока слишком рано. По его утверждению, если в стране не будет никаких защитных мер, то палаты интенсивной терапии вновь будут переполнены из-за по-прежнему слишком большого числа невакцинированных.