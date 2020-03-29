Listen to «Эстония: строгий карантин в Сааремаа, парикмахеры в Таллине работают» on Spreaker.



— Какова ситуация с карантином в Эстонии?

— Эстония уже больше двух недель живёт на чрезвычайном положении – оно было объявлено 13 марта. Причём, его условия постепенно ужесточаются, и сейчас — например, на острове Сааремаа — достигли пика. Это самый проблемный регион в нашей стране. Там какое-то большое, катастрофическое, количество случаев обнаружения коронавируса. Если пересчитать это на душу населения, так вообще будут зашкаливать эти показатели. Ведь Сааремаа — это маленький остров, где живет лишь чуть больше 30000 человек. Кстати, не знаю, был он популярен у жителей Литвы или нет, но латвийцы, например, очень активно ездили на Сааремаа. Это было популярное туристическое направление. Надо думать, что оно теперь долгое время таким не будет. К сожалению. Потому что туризм — это важная часть экономики. Поначалу у нас просто оставляли на две недели дома тех, кто вернулся откуда-то из проблемных регионов. Потом стали оставлять на две недели дома вообще всех, кто вернулся из-за границы, всех тех, у кого было подозрение на контакт с заражённым человеком.

— А школы? Как проводится обучение?

— Школы закрыты. Поначалу было принято решение на две недели. Сейчас уже известно, что они не будут работать как минимум до 1 мая. А скептики высказывают такие предположения, что и вообще этот учебный год придётся завершить дистанционно. Эстония всегда считалась достаточно продвинутой в плане инфотехнологий страной. Поэтому переход на дистанционное обучение прошёл довольно безболезненно. В первый день, правда, повисла система, которая у нас называется «ecole». Такая электронная школа. Все давно уже пользуются этой системой в стране. Вся документация, все домашние задания, оценки, справки от родителей, и так далее. Всё давным-давно переведено туда. Но потом и «ecole» (система) стала работать нормально. Учителя и ученики осваивают какие-то новые программы. В целом, особых жалоб на это слышать не приходится.

— Андрей, что с абитуриентами и студентами?

— Непонятная сейчас ситуация с тем, как будут проходить выпускные экзамены и вступительные экзамены в вузы. Но надо думать, в течение ближайшего времени и этой проблеме будет найдено решение.

— Как выглядит работа магазинов и другого мелкого бизнеса?

— Магазины сейчас работают только продуктовые, некоторые исключения ещё сделаны для строительных магазинов. При этом меры предосторожности предпринимаются большие. Но есть какие-то абсолютно непонятные исключения. Например: несмотря на то, что у нас с соответствующим обращением даже выступали профильные союзы, салоны красоты продолжают работать. Причём, если у нас закрыли торговые центры, то получается, что массажный салон или салон красоты, находящиеся в торговом центре, работать не могут. Но при этом, если где-то в подвале жилого дома находится парикмахерская, то она может продолжать работать и принимать клиентов, как и раньше. Посмотрим, что принесёт нам новая неделя. Потому что каждый день новости, и каждый день слышно о каких-то новых ограничениях, новых запретах. Уже упомянутый остров Сааремаа с сегодняшнего дня садится на очень жёсткий карантин. То есть, там даже без необходимости выходить на улицу людям нельзя — только по какой-то нужде в магазин, в аптеку или на работу. Делать все удалённо, и всем рекомендуется, выходя из дома, обязательно иметь при себе удостоверяющий личность документ.

Андрей Титов, ведущий Радио-4 и ETV из Талинна, специально RUSRADIO LT