Этим летом между Клайпедой и Нидой будет ходить корабль

Этим летом между Нидой и Клайпедой будет курсировать судно, напоминающее легендарную «Ракету», а в будущем, возможно, и сама «Ракета».

Власти портового города уже договорились о регулярных рейсах, осталось согласовать лишь технические вопросы. Предполагается, что судно начнет курсировать между Клайпедой и Нидой уже в мае, 4-5 раз в неделю.

Пока точно не известно, сколько будет стоить поездка, но ожидается, что она составит порядка 25-30 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.