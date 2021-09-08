Это интересно: 6 фактов о спортивных автомобилях

У нас уже было 6 интересных фактов о «Формуле-1» и автогонке «24 часа Ле-Мана». Однако интересных фактов, посвящённых спортивным автомобилям, которые ездят в обычном автомобильном потоке, мы ещё не публиковали. Самое время это исправить. Итак, помчали!
- Самый быстрый серийный автомобиль в мире на сегодня – это гоночный Bugatti Veyron Super Sport. Он развивает скорость в 434 км/ч. В двигателе этого автомобиля – 1200 лошадиных сил. Цена тоже приятно удивляет – всего 2,4 млн евро.
- Марка британских спортивных автомобилей AC Cobra запатентовала звук выхлопа своих машин. Технический директор этой компании убеждён, что звучание выпускной системы автомобиля – это вторая после дизайна характеристика, которая определяет индивидуальность спортивной машины.
- На самых высоких оборотах двигателя, порядка 7000 об/мин, выхлопные газы автомобиля Aston Martin Vantage слышно за 6 километров.
- Самый первый гоночный автомобиль, а его можно спокойно приравнять к спортивным автомобилям, сконструировали в 1900 году. Мощность двигателя этого автомобиля составляла 35 лошадиных сил.
- Прямоточный глушитель не только повышает мощность автомобиля в среднем на 5%, но и ухудшает слух водителя на 2-3% за год эксплуатации.
- Капот легендарного суперкара McLaren F1 изнутри покрыт золотой фольгой. Однако создатели сделали это не для роскоши. Золото является одним из лучших отражателей. Оно защищает корпусные панели автомобиля из углеродного волокна от выделяемой двигателем тепловой энергии.