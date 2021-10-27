Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

Зима близко. Это знает каждый. И до первого снега осталось не так много. Между тем у нас из зимних видов спорта был только биатлон. Эту оплошность мы обязательно исправим, а пока ловите шесть фактов про сноуборд. И если наступающая зима будет такой же снежной, как и предыдущая, то эти шесть фактов вам очень пригодятся. В общем, поехали!
- Каждому шестому сноубордисту в мире 7-11 лет, а каждому четвёртому – от 25 до 44 лет.
- По утверждению психологов, горные лыжи выбирают люди, любящие достигать. В свою очередь, сноуборды осваивают люди, любящие решать.
- Средняя скорость катания на сноуборде составляет 70 км/ч. А француз Эдмонд Плавчик в 2015 году поставил рекорд, достигнув скорости в 203 с небольшим км/ч.
- По утверждениям специалистов, идеальная доска для сноуборда должна быть белой сверху и чёрной снизу. Только вот почему именно такая окраска, они не объясняют.
- Дальше всех на сноуборде прыгнул норвежец Мэдс Джонсон. Сначала он три недели мастерил трамплин, а потом прыгнул на расстояние в 57 метров.
- Езда на сноуборде, как и любой другой спорт, приносит пользу здоровью. Во время катания заняты практически все группы мышц и сжигается до 1200 калорий в час.