Спорт Это интересно

Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

Автор Евгений Русаков
Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде
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Зима близко. Это знает каждый. И до первого снега осталось не так много. Между тем у нас из зимних видов спорта был только биатлон. Эту оплошность мы обязательно исправим, а пока ловите шесть фактов про сноуборд. И если наступающая зима будет такой же снежной, как и предыдущая, то эти шесть фактов вам очень пригодятся. В общем, поехали!

  1. Каждому шестому сноубордисту в мире 7-11 лет, а каждому четвёртому – от 25 до 44 лет.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    Именно так выглядит каждый шестой сноубордист в мире

  2. По утверждению психологов, горные лыжи выбирают люди, любящие достигать. В свою очередь, сноуборды осваивают люди, любящие решать.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    Решала на сноуборде…

  3. Средняя скорость катания на сноуборде составляет 70 км/ч. А француз Эдмонд Плавчик в 2015 году поставил рекорд, достигнув скорости в 203 с небольшим км/ч.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    Эдмонд Плавчик и его рекорд

  4. По утверждениям специалистов, идеальная доска для сноуборда должна быть белой сверху и чёрной снизу. Только вот почему именно такая окраска, они не объясняют.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    Если верить специалистам, то это неидеальная доска для сноуборда

  5. Дальше всех на сноуборде прыгнул норвежец Мэдс Джонсон. Сначала он три недели мастерил трамплин, а потом прыгнул на расстояние в 57 метров.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    Прыжок на сноуборде

  6. Езда на сноуборде, как и любой другой спорт, приносит пользу здоровью. Во время катания заняты практически все группы мышц и сжигается до 1200 калорий в час.

    Это интересно: 6 любопытных фактов о сноуборде

    А сзади – след от сожжённых калорий…

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