Спорт Это интересно

Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

Автор Евгений Русаков
Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне
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У нас уже было несколько занимательных фактов о теннисе. Однако есть как минимум ещё один вид спорта с ракетками. Правда, без мячиков. К слову, не всем удаётся выговорить правильно название этого вида спорта с первого раза. А у некоторых и со второго раза не получается. Так вот никакой это не БАМ-БИН-ТОН, или БАМ-БЕМ-ТОН, или на что ещё способна фантазия. БАД-МИН-ТОН! И шесть фактов о нём. Let’s go!

  1. Если вы думали, что эта игра популярна только летом, то подумайте ещё раз. Согласно статистике, в неё играет каждый пятидесятый человек в мире. А по популярности и вовлечённости он уступает только футболу. Так-то!

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    Бадминтону все возрасты покорны

  2. Бадминтон входит в тройку самых тяжёлых по физическим нагрузкам игровых видов спорта. За матч игрок пробегает около 10 км, а в высоту вместе со всеми рывками, прыжками и ускорениями «напрыгивает» около 1000 метров.

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    Приходится побегать за воланом…

  3. Мы как-то рассказывали про армрестлеров. Так вот бадминтонисты ни в чём им не уступают. Ладно, почти. Пульс бадминтониста высокого класса достигает 200 и более ударов в минуту.

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    …и попрыгать за воланом тоже приходится.

  4. В бадминтон играл сам Юрий Гагарин. Этот спорт входит в программу подготовки лётчиков-космонавтов. Он полезен для физического развития, координации и даже улучшает зрение.

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    Знаменитый бадминтонист Юрий Алексеевич Гагарин

  5. Скорость полёта волана во время матча может достигать 400 км/ч. Это делает бадминтон самым быстрым ракеточным видом спорта…

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    …а людей с замедленной реакцией – самыми скучными игроками в бадминтон.

  6. Перьевые воланы состоят из 16 перьев – по 8 из правого и левого гусиного крыла. При этом гуси должны быть годовалые. Головка сделана из португальской пробки, обтянутой лайкой. Вес волана составляет 4,8-5,2 грамма.

    Это интересно: 6 забавных фактов о бадминтоне

    Благородных кровей волан

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