Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

Мы уже успели поведать шесть интересных фактов о Майке Тайсоне и Мухаммеде Али. В сумме получилось целых двенадцать. А вот о самом боксе мы не рассказывали. Самое время восполнить этот пробел и рассказать об одном из самых зрелищных видов спорта. Итак, вашему вниманию Его Величество Бокс!
- Среди представителей российской творческой элиты, занимавшихся боксом, – Александр Розенбаум и Владимир Высоцкий. Однако своеобразным первопроходцем стал Александр Сергеевич Пушкин, который, по свидетельству современников, был единственным в Российской Империи подписчиком английского учебника по боксу.
- Абсолютными рекордсменами по числу беспроигрышных боёв являются Рокки Марчиано (49-0-0) и Флойд Мейвезер (50-0-0). И несмотря на то, что у последнего 50 боёв на профессиональном ринге и номинально именно он является рекордсменом, 50-ый бой он провёл против Конора Макгрегора, а он, справедливости ради, всё-таки не боксёр.
- Рекордсменом-долгожителем среди боксёров является Макс Шмелинг. Он умер, не дожив до своего 100-летия чуть менее 5 месяцев.
- Самым высоким боксёром за всю историю этого спорта считается румын Гогя Миту. Согласно различным источникам, его рост составлял 223 см. Или 242 см. Или вообще 250 см.
- Бывает в боксе и такое. Понимая, что у него нет особых шансов против Майка Тайсона, Джулиус Френсис подошёл к ситуации весьма предприимчиво. Рекламу спонсора он разместил на подошве обуви. Результат налицо.
- Бокс – это спорт для интеллектуалов. «Шахбокс» тому подтверждение. По чётным раундам соперники боксируют, по нечётным – разыгрывают партию. Победить можно, поставив мат или нокаутировав противника.