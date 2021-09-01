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Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

Автор Евгений Русаков
Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

Мы уже успели поведать шесть интересных фактов о Майке Тайсоне и Мухаммеде Али. В сумме получилось целых двенадцать. А вот о самом боксе мы не рассказывали. Самое время восполнить этот пробел и рассказать об одном из самых зрелищных видов спорта. Итак, вашему вниманию Его Величество Бокс!

  1. Среди представителей российской творческой элиты, занимавшихся боксом, – Александр Розенбаум и Владимир Высоцкий. Однако своеобразным первопроходцем стал Александр Сергеевич Пушкин, который, по свидетельству современников, был единственным в Российской Империи подписчиком английского учебника по боксу.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    Вот такой вальс-бостон на ринге

  2. Абсолютными рекордсменами по числу беспроигрышных боёв являются Рокки Марчиано (49-0-0) и Флойд Мейвезер (50-0-0). И несмотря на то, что у последнего 50 боёв на профессиональном ринге и номинально именно он является рекордсменом, 50-ый бой он провёл против Конора Макгрегора, а он, справедливости ради, всё-таки не боксёр.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    Рокки Марчиано

  3. Рекордсменом-долгожителем среди боксёров является Макс Шмелинг. Он умер, не дожив до своего 100-летия чуть менее 5 месяцев.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    Макс Шмелинг

  4. Самым высоким боксёром за всю историю этого спорта считается румын Гогя Миту. Согласно различным источникам, его рост составлял 223 см. Или 242 см. Или вообще 250 см.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    Видимо, отсюда пошло выражение «большой шкаф»…

  5. Бывает в боксе и такое. Понимая, что у него нет особых шансов против Майка Тайсона, Джулиус Френсис подошёл к ситуации весьма предприимчиво. Рекламу спонсора он разместил на подошве обуви. Результат налицо.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    И нокаутом можно неплохо заработать…

  6. Бокс – это спорт для интеллектуалов. «Шахбокс» тому подтверждение. По чётным раундам соперники боксируют, по нечётным – разыгрывают партию. Победить можно, поставив мат или нокаутировав противника.

    Это интересно: 6 занимательных и любопытных фактов о боксе

    Выражение «сила есть – ума не надо» точно не про этих ребят

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