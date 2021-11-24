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Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

Автор Евгений Русаков
Это интересно: шесть фактов о фигурном катании
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В Литве выпал первый снег, а совсем скоро в Вильнюсе откроется традиционный каток. Всё это означает, что самое время рассказать о фигурном катании. Вашему вниманию шесть любопытных фактов об этом виде зимнего спорта.

  1. Коньки получили своё название из-за того, что раньше их переднюю часть украшали вырезанной фигурой коня.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    Надо заметить, что не очень приглядно выглядели первые коньки

  2. Вообще фигурное катание – строгий спорт и в нём довольно много запрещённых элементов. Например, на льду нельзя делать сальто, прыжки навстречу партнёру, каскады из 4 и более прыжков и т.д.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    Сальто, конечно, хорошо, но в фигурном катании нельзя

  3. Тренировка вестибулярного аппарата для фигуристов очень важна. С этой целью был создан специальный тренажёр, который представляет собой вращающийся диск.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    А вы в детстве вставали на этот вращающийся диск?

  4. Прыжок «сальхов» получил своё название в честь выдающегося шведского фигуриста, десятикратного чемпиона мира Ульриха Сальхова. В свою очередь, всем известный «тулуп» – это не что иное как прыжок петлей с носка. Название происходит от английских слов toe – носок и loop – петля.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    Ульрих Сальхов

  5. Сейчас в это тяжело поверить, но когда-то не было цветных телевизоров. По этой причине в обязанности комментаторов входило ещё и красочное описание костюмов фигуристов.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    На мужчине красивый костюм, на женщине тоже красивое платье…

  6. В романе Льва Толстого «Анна Каренина» немало сцен с описанием фигуристов на катке. Знаменитый писатель лично приходил на лёд, чтобы позже перенести свои впечатления на страницы романа.

    Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

    Только поезд нас рассудит…

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