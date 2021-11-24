Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

В Литве выпал первый снег, а совсем скоро в Вильнюсе откроется традиционный каток. Всё это означает, что самое время рассказать о фигурном катании. Вашему вниманию шесть любопытных фактов об этом виде зимнего спорта.
- Коньки получили своё название из-за того, что раньше их переднюю часть украшали вырезанной фигурой коня.
- Вообще фигурное катание – строгий спорт и в нём довольно много запрещённых элементов. Например, на льду нельзя делать сальто, прыжки навстречу партнёру, каскады из 4 и более прыжков и т.д.
- Тренировка вестибулярного аппарата для фигуристов очень важна. С этой целью был создан специальный тренажёр, который представляет собой вращающийся диск.
- Прыжок «сальхов» получил своё название в честь выдающегося шведского фигуриста, десятикратного чемпиона мира Ульриха Сальхова. В свою очередь, всем известный «тулуп» – это не что иное как прыжок петлей с носка. Название происходит от английских слов toe – носок и loop – петля.
- Сейчас в это тяжело поверить, но когда-то не было цветных телевизоров. По этой причине в обязанности комментаторов входило ещё и красочное описание костюмов фигуристов.
- В романе Льва Толстого «Анна Каренина» немало сцен с описанием фигуристов на катке. Знаменитый писатель лично приходил на лёд, чтобы позже перенести свои впечатления на страницы романа.