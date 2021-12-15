Это интересно: шесть фактов о главной зимней забаве – снежках

Одной из главных зимних забав считаются снежки. Это не спорт, но соревновательный фактор там всё равно присутствует. А значит, расскажем о снежках.
- Страной происхождения снежков считается Россия. Однако в документах средневековой Европы тоже есть картины и рисунки, на которых изображены люди, играющие в снежки. Например, в хронологиях средневековой Англии есть упоминание о битве снежными шарами. Оно датировано аж 1320 годом.
- Японцы пошли ещё дальше. Они сделали снежки почти Олимпийским видом спорта, объединив игру в снежки с пейнтболом и шахматами.
- Чтобы ваш снежок полетел туда, куда вы его и бросили, его необходимо обхватить четырьмя пальцами, не задействуя при этом мизинец. А вот бросать нужно только средним и указательным пальцами руки, упирая их при броске в центр снежка.
- Лайфхак: если на улице сильный мороз, то, как мы знаем, игра в снежки не получится – снег при морозе сухой. Однако можно носить с собой наполненную водой бутылочку с распылителем. Только тс-с-с-с! Никому об этом не рассказывайте.
- Оказывается, игру в снежки можно запретить и даже штрафовать за это. Например, в Бельгии за игру в снежки как местным жителям, так и туристам, полагается штраф в 100 евро. Хотите поиграть в снежки – поезжайте в Германию, Францию, Нидерланды или Люксембург. Там не штрафуют. Пока.
- Самая массовая игра в снежки состоялась в Сиэтле, США, 12 января 2013 года. В ней приняло участие 5834 человека.