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Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

Автор Евгений Русаков
Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте
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На улице самая настоящая зима. Кто-то приготовил сани летом и сейчас отрывается вовсю, а кто-то ещё только думает пойти и покататься. Как бы то ни было, расскажем о санках и санном спорте.

  1. В санном спорте очень простые правила – побеждает спортсмен, прошедший трассу за наименьший отрезок времени. При этом участник должен стартовать в течение определённого времени после того, как трасса освободилась, и обязательно финишировать вместе с санями.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    Ах, вы сани мои, сани быстрые!

  2. Длина трассы для санного спорта составляет в среднем примерно полтора километра. Ну, а скорость, которую развивают спортсмены, достигает 140-150 км/час.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    Трасса для санного спорта

  3. Спортсмены управляют санями при помощи специального натяжного ремня, а также путём изменения положения своего тела. Во время спуска спортсмены практически не видят, куда едут.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    «Ты следишь за маршрутом?» – «Не очень. Я карту потерял…»

  4. Не путайте санный спорт и скелетон! Саночник лежит на спине, ногами вперёд. При этом он вытягивается «в струнку», чтобы уменьшить таким образом сопротивление воздуха. В свою очередь, на скелетоне спортсмен лежит головой вниз и вперёд по направлению движения. Поэтому скелетон считается опасной спортивной дисциплиной.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    Это они ещё не пробовали кататься на куске картона

  5. Санный спорт набирает всё большую популярность в мире. Первое собрание спортсменов-любителей произошло почти 140 лет назад, в 1883 году, в Швейцарии.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    Собрание любителей-будущих спортсменов

  6. Самые дорогие сани производят в Швейцарии. К примеру, за сани «Король салазок», сделанные вручную, придётся выложить более 7 тыс. евро.

    Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

    Кожаное сиденье, рама из карбона, красивый логотип… Что ещё нужно в жизни?

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