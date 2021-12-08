Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

На улице самая настоящая зима. Кто-то приготовил сани летом и сейчас отрывается вовсю, а кто-то ещё только думает пойти и покататься. Как бы то ни было, расскажем о санках и санном спорте.
- В санном спорте очень простые правила – побеждает спортсмен, прошедший трассу за наименьший отрезок времени. При этом участник должен стартовать в течение определённого времени после того, как трасса освободилась, и обязательно финишировать вместе с санями.
- Длина трассы для санного спорта составляет в среднем примерно полтора километра. Ну, а скорость, которую развивают спортсмены, достигает 140-150 км/час.
- Спортсмены управляют санями при помощи специального натяжного ремня, а также путём изменения положения своего тела. Во время спуска спортсмены практически не видят, куда едут.
- Не путайте санный спорт и скелетон! Саночник лежит на спине, ногами вперёд. При этом он вытягивается «в струнку», чтобы уменьшить таким образом сопротивление воздуха. В свою очередь, на скелетоне спортсмен лежит головой вниз и вперёд по направлению движения. Поэтому скелетон считается опасной спортивной дисциплиной.
- Санный спорт набирает всё большую популярность в мире. Первое собрание спортсменов-любителей произошло почти 140 лет назад, в 1883 году, в Швейцарии.
- Самые дорогие сани производят в Швейцарии. К примеру, за сани «Король салазок», сделанные вручную, придётся выложить более 7 тыс. евро.