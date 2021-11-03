Это интересно: шесть фактов про бильярд

Мы уже рассказывали о командных видах спорта, таких как баскетбол, волейбол и хоккей. Были и настольные виды спорта: шахматы и шашки. Мы даже рассказали о спортивных автомобилях, если кто-то пропустил. Между тем есть ещё один вид спорта, у которого огромное количество поклонников по всему свету. Это бильярд. Не будем тянуть. Сразу к фактам!
- Слово «бильярд» пришло из Франции. В переводе оно означает «шар». После войны 1812 года главный русский цензор словесности, а по совместительству и участник той войны, А. С. Шишков предложил игре русское название «шарокат». Однако поддержки эта идея не получила.
- Бильярд всегда был весьма популярен среди писателей и поэтов. Бильярдный стол стоял у Пушкина в Михайловском. Лев Толстой также являлся страстным поклонником этой игры, а Владимир Маяковский частенько проигрывал за столом немалые суммы.
- Русский бильярд, в котором шары крупнее, а лузы – уже, так и не получил своего признания в странах Европы. Там по-прежнему доминируют пул и снукер.
- Первым бильярдным шулером был Пане Коханку. Его трюком было наклонение стола, из-за чего противник не мог забить шар в лузу. Однако стоит учитывать и тот факт, что Пане Коханку был тот ещё юморист и самодур, поэтому вполне возможно, что и стол он наклонял смеха ради.
- Бильярдный кий – это главное приспособление для игры. У каждого профессионального игрока он, конечно же, свой. Между тем самый дорогой кий был продан за 560 с лишним тыс. евро.
- Среди игроков в бильярд – люди самых разных возрастов. Например, англичанин Фред Дэвис выиграл Чемпионат мира, когда ему исполнилось 67 лет. А другой англичанин Джимми Уайт стал чемпионом мира среди любителей в 17 лет.