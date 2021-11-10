Это интересно: шесть фактов про гандбол

Прекрасный спорт гандбол. Почему бы не рассказать в этот раз о нём? Вашему вниманию шесть забавных фактов об этом виде спорта.
- Датой зарождения этой спортивной игры с мячом принято считать 1898 год. Именно тогда датчанин Хольгер Нильсен ввёл в уроки физкультуры игру с мячом, названную «хаандболд».
- Согласно правилам гандбола, избавиться от мяча необходимо в течение трёх секунд. Также нельзя делать более трёх шагов, удерживая мяч. Невероятно динамичная игра!
- В гандболе все мышцы развиваются сбалансированно. Работают руки, ноги, корпус, а главное – голова. Также стоит отдельно выделить реакцию – в гандболе от неё зависит очень много, особенно в игре вратаря.
- В 1990 году в Италии начали активно играть в гандбол на пляжах. Благодаря этому он снова вернулся на открытые площадки, как это было изначально. На сегодняшний день в гандбол на песке играют более чем в 40 странах мира.
- В США пошли ещё дальше и скрестили гандбол и регби. При этом мяч был увеличен в несколько раз, а игроков вооружили электрошокерами.
- В 2004 году в Германию на тренировку приехала гандбольная команда из Шри-Ланки. Вначале спортсмены исправно тренировались, а затем бесследно пропали. В помещении, где они расположились, полиция обнаружила записку. В ней спортсмены написали, что они не желают возвращаться на родину, поэтому они рванули на ПМЖ во Францию. Тогда немецкая прокуратура отправила запрос в Шри-Ланку. И получила ответ, который поверг всех в шок: у Шри-Ланки нет команды по гандболу…