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Это интересно: шесть фактов про гандбол

Автор Евгений Русаков
Это интересно: шесть фактов про гандбол
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Прекрасный спорт гандбол. Почему бы не рассказать в этот раз о нём? Вашему вниманию шесть забавных фактов об этом виде спорта.

  1. Датой зарождения этой спортивной игры с мячом принято считать 1898 год. Именно тогда датчанин Хольгер Нильсен ввёл в уроки физкультуры игру с мячом, названную «хаандболд».

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    «Хаандболд»

  2. Согласно правилам гандбола, избавиться от мяча необходимо в течение трёх секунд. Также нельзя делать более трёх шагов, удерживая мяч. Невероятно динамичная игра!

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    Гандбол – квинтэссенция динамики

  3. В гандболе все мышцы развиваются сбалансированно. Работают руки, ноги, корпус, а главное – голова. Также стоит отдельно выделить реакцию – в гандболе от неё зависит очень много, особенно в игре вратаря.

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    В гандболе все мышцы развиваются сбалансированно

  4. В 1990 году в Италии начали активно играть в гандбол на пляжах. Благодаря этому он снова вернулся на открытые площадки, как это было изначально. На сегодняшний день в гандбол на песке играют более чем в 40 странах мира.

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    Гандбол на пляже – это очень увлекательное зрелище

  5. В США пошли ещё дальше и скрестили гандбол и регби. При этом мяч был увеличен в несколько раз, а игроков вооружили электрошокерами.

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    Хороший тамада и конкурсы интересные…

  6. В 2004 году в Германию на тренировку приехала гандбольная команда из Шри-Ланки. Вначале спортсмены исправно тренировались, а затем бесследно пропали. В помещении, где они расположились, полиция обнаружила записку. В ней спортсмены написали, что они не желают возвращаться на родину, поэтому они рванули на ПМЖ во Францию. Тогда немецкая прокуратура отправила запрос в Шри-Ланку. И получила ответ, который поверг всех в шок: у Шри-Ланки нет команды по гандболу…

    Это интересно: шесть фактов про гандбол

    Крикет есть, футбол тоже есть. Гандбол? Нет, не слышали!

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