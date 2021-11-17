Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

Буквально на днях литовские игроки в боулинг Лауринас Нарушис и Айдас Данюнас выиграли золото на супер-чемпионате мира по боулингу. Чем не повод рассказать про боулинг? Поехали!
- Самая древняя площадка для игры в боулинг находится в английском городе Саутгемптоне. Ей более 700 лет и она до сих пор используется для игры.
- Английские короли долгое время относились к боулингу настороженно. По их мнению, эта игра отвлекала мужчин от более важных занятий, например, стрельбы из лука или охоты.
- После удара шаром кеглям достаточно отклониться на 7,5 градусов, чтобы они упали.
- Сегодня боулинг – это серьёзный вид спорта, куда вкладываются огромные деньги. Например, в 1982 году Эрл Энтони стал первым в мире игроком, заработавшим миллион долларов исключительно игрой в боулинг.
- Самая необычная разновидность боулинга до сих пор существует в Ирландии. В соответствии с её правилами игрок зажимает шар между ногами, раскачивает его и бросает в кегли. В завершение броска он должен упасть животом на дорожку.
- Одно время боулинг в США называли «игрой в 9 кеглей». Когда он стал азартной игрой на деньги, на него наложили запрет. Однако игроки не растерялись, и кеглей стало 10. Таким образом находчивые игроки обошли закон, а мы сегодня имеем то, что имеем. Страйк!