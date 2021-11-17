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Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

Автор Евгений Русаков
Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг
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Буквально на днях литовские игроки в боулинг Лауринас Нарушис и Айдас Данюнас выиграли золото на супер-чемпионате мира по боулингу. Чем не повод рассказать про боулинг? Поехали!

  1. Самая древняя площадка для игры в боулинг находится в английском городе Саутгемптоне. Ей более 700 лет и она до сих пор используется для игры.

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    Саму площадку найти не удалось, но это точно Саутгемптон, и площадка для боулинга где-то рядом

  2. Английские короли долгое время относились к боулингу настороженно. По их мнению, эта игра отвлекала мужчин от более важных занятий, например, стрельбы из лука или охоты.

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    Этот пацан просто ещё не играл в боулинг

  3. После удара шаром кеглям достаточно отклониться на 7,5 градусов, чтобы они упали.

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    Эти кегли такие непостоянные. Им так мало надо, чтобы упасть…

  4. Сегодня боулинг – это серьёзный вид спорта, куда вкладываются огромные деньги. Например, в 1982 году Эрл Энтони стал первым в мире игроком, заработавшим миллион долларов исключительно игрой в боулинг.

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    Превратите своё хобби в основное занятие, и вам никогда больше не придётся работать

  5. Самая необычная разновидность боулинга до сих пор существует в Ирландии. В соответствии с её правилами игрок зажимает шар между ногами, раскачивает его и бросает в кегли. В завершение броска он должен упасть животом на дорожку.

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    На следующей фотографии он так же красиво упал…

  6. Одно время боулинг в США называли «игрой в 9 кеглей». Когда он стал азартной игрой на деньги, на него наложили запрет. Однако игроки не растерялись, и кеглей стало 10. Таким образом находчивые игроки обошли закон, а мы сегодня имеем то, что имеем. Страйк!

    Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

    Если бы Квентин Тарантино снимал фильм про эту игру, он назывался бы «Мерзкая десятка»

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