Эзра Миллер лишился новых фильмов из-за своего поведения

Карьера Эзры Миллера может быть поставлена на паузу. Как сообщает издание Rolling Stone, руководство студий DC и Warner Bros. провело экстренное совещание после инцидента с участием 29-летнего актера на Гавайях, где он ввязался в драку с посетителями караоке-бара.

Как сообщается, по итогам совещание было принято решение, во-первых, приостановить все будущие кинопроекты с участием Миллера (в том числе его появление в фильмах Вселенной DC). Во-вторых, запретить ему посещать публичные мероприятия студий.

14 апреля в мировой прокат выходит фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», где Эзра играет одну из главных ролей, а на 2023 год запланирована премьера фильма «Флэш», где у него заглавная роль. Инсайдеры рассказали, что у актера часто были нервные срывы на съемках, порой Эзра вел себя неадекватно, а потом признавался, что сам не понимал, что он делает.

Источник: InterMedia