Эзра Миллер устроил новый дебош на Гавайских островах

Эзру Миллера снова арестовали на Гавайях. Как сообщает Hawaii News Now со ссылкой на полицейский рапорт, очередной инцидент с актером произошел на частной вечеринке в районе Пахоа округа Пуна.

Голливудскую звезду попросили покинуть мероприятие, что привело Эзру в ярость. В итоге, он запустил в гостей стулом, попал в голову 26-летней женщине и рассек ей лоб. Был вызван полицейский наряд, который арестовал Миллер в полвторого ночи на шоссе недалеко от места происшествия. Ему было предъявлено обвинение в нападении второй степени. Утром актера отпустили до дальнейшего расследования. Плюс к нападению, он обвиняется нарушении правил дорожного движения. Во время задержания актер находился на проезжей части.

Месяц назад Миллера арестовали на Гавайских островах после конфликта с отдыхающими в караоке-баре. Пара, с которой актер повздорил, даже подала на Эзру запретительный судебный приказ. Однако позже обвинения сняли. Сообщалось, что это инцидент стал поводом для того, чтобы поставить на паузу кинопроекты с участием Миллера, но позднее инсайдеры заявили, что это лишь слухи.

Источник: InterMedia