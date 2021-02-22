Музыкальная новинка Новости

Ёлка & ЯАVЬ – «Девочка»: дуэт с самой собой

Автор Эвелина Никанорова 33
Ёлка & ЯАVЬ

Певица Ёлка представила необычную композицию. В песне «Девочка» артистка объединила две своих грани – поп-звезду Ёлку и загадочную ЯАVЬ.

Таким образом артистка передала ощущение внутреннего диалога, в котором она ищет истину. Композиция «Девочка» – это разговор о любви, боли и принятии. А главным выводом рассуждений становится фраза «всё не навсегда, кроме любви».

Отметим, что выход сингла «Девочка» Ёлка анонсировала роликом «Диалог». В видео певица предстала одновременно в обоих образах. Сидя напротив своего альтер эго, Ёлка отвечает на философские вопросы, а затем предоставляет слово ЯАVИ.

Напомним, что в начале февраля 2021 года Ёлка представила совместную работу с Ofliyan. Трек «Друг» – проникновенный сингл о том, как трудно, когда любимый человек видит в тебе лишь друга.

Источник

Больше музыкальных новинок

Метки:

Актуальные новости

Киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT

Финальные бои турнира по боксу – в фейсбуке

Автор RUSRADIO LT
В Латвии вступили в силу новые ограничения

В Латвии вступили в силу новые ограничения

Автор RUSRADIO LT
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова
Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Автор RUSRADIO LT
Еврейская община Литвы готовится к Хануке

Еврейская община Литвы готовится к Хануке

Автор RUSRADIO LT
Праздничные украшения и гирлянды в Клайпеде оставят до конца января

Праздничные украшения и гирлянды в Клайпеде оставят до конца января

Автор RUSRADIO LT

Новое детское приложение «Гусьгусь»

Автор Эвелина Никанорова
Масочный режим может быть смягчен

Масочный режим может быть смягчен

Автор RUSRADIO LT