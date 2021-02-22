Ёлка & ЯАVЬ – «Девочка»: дуэт с самой собой

Певица Ёлка представила необычную композицию. В песне «Девочка» артистка объединила две своих грани – поп-звезду Ёлку и загадочную ЯАVЬ.
Таким образом артистка передала ощущение внутреннего диалога, в котором она ищет истину. Композиция «Девочка» – это разговор о любви, боли и принятии. А главным выводом рассуждений становится фраза «всё не навсегда, кроме любви».
Отметим, что выход сингла «Девочка» Ёлка анонсировала роликом «Диалог». В видео певица предстала одновременно в обоих образах. Сидя напротив своего альтер эго, Ёлка отвечает на философские вопросы, а затем предоставляет слово ЯАVИ.
Напомним, что в начале февраля 2021 года Ёлка представила совместную работу с Ofliyan. Трек «Друг» – проникновенный сингл о том, как трудно, когда любимый человек видит в тебе лишь друга.