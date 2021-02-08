Ёлка и Ofliyan представили песню «Друг».
Певица поддержать одного из своих авторов полноценным фитом. Катя Офлиян написала для Лизы такие композиции, как «Я скучаю», «Один в поле воин» и «Главной», а новый трек «Друг» решила исполнить сама, пригласив на второй куплет Ёлку.
У артисток получился проникновенный сингл о том, как трудно, когда любимый человек видит в тебе лишь друга. Вместе с треком Ёлка и Ofliyan представили и его лаконичную визуализацию.
«Для меня песня «Друг» о колоссальном уроке, который я получила в своей жизни. О моём самом красивом приключении. О том, как я постепенно учусь отпускать, а не присваивать то, что люблю. Потому что любить — это, в том числе, и уметь отпускать. От этой песни мне немного грустно, но каждый раз, когда я переслушиваю или исполняю её в студии — меня отпускает моя боль.» — певица Ёлка.