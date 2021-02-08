Ёлка и Ofliyan представили песню «Друг».

Певица поддержать одного из своих авторов полноценным фитом. Катя Офлиян написала для Лизы такие композиции, как «Я скучаю», «Один в поле воин» и «Главной», а новый трек «Друг» решила исполнить сама, пригласив на второй куплет Ёлку.

У артисток получился проникновенный сингл о том, как трудно, когда любимый человек видит в тебе лишь друга. Вместе с треком Ёлка и Ofliyan представили и его лаконичную визуализацию.