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Ёлка и Ofliyan представили песню «Друг»

Автор Эвелина Никанорова 21
Ёлка и Ofliyan

Ёлка и Ofliyan представили песню «Друг».

Певица поддержать одного из своих авторов полноценным фитом. Катя Офлиян написала для Лизы такие композиции, как «Я скучаю», «Один в поле воин» и «Главной», а новый трек «Друг» решила исполнить сама, пригласив на второй куплет Ёлку.

У артисток получился проникновенный сингл о том, как трудно, когда любимый человек видит в тебе лишь друга. Вместе с треком Ёлка и Ofliyan представили и его лаконичную визуализацию.

«Для меня песня «Друг» о колоссальном уроке, который я получила в своей жизни. О моём самом красивом приключении. О том, как я постепенно учусь отпускать, а не присваивать то, что люблю. Потому что любить — это, в том числе, и уметь отпускать. От этой песни мне немного грустно, но каждый раз, когда я переслушиваю или исполняю её в студии — меня отпускает моя боль.» — певица Ёлка.

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