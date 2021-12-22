Музыкальная новинка Ёлка поделилась своей уверенностью в Новом году Автор Эвелина Никанорова 2021-12-22 Ёлка выпустила новую песню «Новый год». В новой композиции певица поет о своей уверенности, что Новый год будет гораздо счастливее, чем уходящий. «У каждого своё чудо. Пусть в этот новый год ваше чудо будет рядом. Немного волшебства в канун Нового года ещё никому не мешало», — говорит Ёлка. Метки: елка музыкальная новинка Навигация по записям Назад Previous post: С 28 декабря – ограничения, связанные с «паспортом возможностей»Вперёд Next post: Итоги конкурса витрин, Рождественская 3D-сказка и другие новости Актуальные новости «Марсель» выпустили усилитель новогоднего вкуса Автор Эвелина Никанорова 2021-12-21 Любовь Успенская поделилась «Фартовой» Автор Эвелина Никанорова 2021-12-21 Макс Корж снял «Афган» в Афганистане Автор Эвелина Никанорова 2021-12-21 Музыкальные новинки недели (с 20 декабря) Автор Эвелина Никанорова 2021-12-20 Тимур Родригез ждет весну с новогодней девушкой Автор Эвелина Никанорова 2021-12-20 Cream Soda и «Казускома» надеются на победу в «Год тигра» Автор Эвелина Никанорова 2021-12-20 Антоха MC и Blago White вместе спели «Веселей» Автор Эвелина Никанорова 2021-12-20 «А-Студио» и M’Dee объединились в «Мосты» Автор Эвелина Никанорова 2021-12-20 Dabro сделали живой альбом из московского концерта Автор Эвелина Никанорова 2021-12-19 tut