Музыкальная новинка

Ёлка поделилась своей уверенностью в Новом году

Автор Эвелина Никанорова
Ёлка поделилась своей уверенностью в Новом году
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Ёлка выпустила новую песню «Новый год». В новой композиции певица поет о своей уверенности, что Новый год будет гораздо счастливее, чем уходящий.

«У каждого своё чудо. Пусть в этот новый год ваше чудо будет рядом. Немного волшебства в канун Нового года ещё никому не мешало», — говорит Ёлка.

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