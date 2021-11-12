Ёлка: альбом «Без обид» – это мой новый этап взросления

«Названия для альбомов мне всегда приходят странно и никогда не повторяют название песен в альбоме. «Точки расставлены» – это и про мою любимую Ё, и про мое решение расстаться покончить со всем, что мне не нравится в моей жизни. Но, как показывает мне моя жизнь, просто отрезать невозможно. Обиды – это то, что из раза в раз возвращает меня в то самое прошлое, которое я так усердно пытаюсь забыть. Поэтому «Без обид» – это мой новый этап взросления. Это именно то состояние, в котором я желаю прожить свою счастливую жизнь. Умение прощать и отпускать – это та самая мудрость, о которой я мечтаю. Поэтому давайте без обид», — написала Ёлка.