Ёлочные огни, замёрзшие птицы и «распечатанное» Рождество

Уже завтра зажгутся огни на главных ёлках Вильнюса, Каунаса и Паневежиса. Экологи рассказывают, что делать, если вы нашли птицу на замерзающем водоёме. А Друскининкай предлагает завтра «распечатать» Рождество. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент и первая леди зажгли огни на ёлке в Президентском дворце.
В субботу ёлки зажигаются в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе. В Вильнюсе огни на ёлке зажгут в 19 часов. В Каунасе на церемонию можно попасть только по пригласительным, а церемонию зажжения с 17:30 будет показывать TV3. В Паневежисе из-за пандемии точное время не указывают.
Вильнюсский район определился с расписанием праздничных мероприятий. 3 декабря праздновать начинает Майшягала, 5 декабря – Рудамина, 7-го – Лаворишкес, 8-го – Шумск, 10-го – Кабишкес, 11-го – Бездонис.
Завтра в 17:00 в центре столицы, возле Белого моста, откроется каток под открытым небом. Он будет работать семь дней в неделю, запланированы даже бесплатные сессии для сеньоров и учащихся.
Друскининкай приглашает уже завтра «распечатать» Рождество. Весь список праздничных мероприятий можно найти на красочной странице kaledoskurorte.lt.
В Кедайняй с 28 ноября стартуют предрождественские мероприятия. В честь начала Адвента в воскресенье в 14:00 Культурный центр города устраивает концерт. А праздник, во время которого зажгут огни на Рождественской ёлке, состоится 3 декабря в 18:00 на Большой рыночной площади.
В Русском драматическом театре Литвы сегодня – спектакль «Воля» по произведениям Василия Шукшина, а в воскресенье, 28 ноября, – «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах» по произведениям Владимира Маяковского.
В Жагарском региональном парке снова можно посещать тропу Mūšos tyrelio. Ранее администрация парка просила временно этого не делать, так как некоторые участки тропы были затоплены.
Завтра, 27 ноября, в 14 часов состоится открытие настенной композиции Юрги Ужкурните Prieglobsčio link на постройке в Ужуписском Тибетском сквере в столице.
С 28 ноября в течение последующих восьми дней евреи Израиля и всего мира будут отмечать светлый праздник Ханука. Он продлится до 6 декабря.
Знаменитая команда испанских художников Boa Mistura рисует фреску на тему изменения климата на вильнюсской девятиэтажке. Фреска вскоре займет стену дома по адресу ул. Саусё 13-осёс, 7 и будет видна издалека.
Общественный транспорт Вильнюса не планирует возвращать бумажные билеты.
В Вильнюсе обновлены два перекрёстка: на пересечении ул. Павильнёню и Западной объездной дороги, а также на участке ул. Асанавичюте – пр. Лайсвес.
Документальный фильм Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» стал лучшим на кинофестивале в Амстердаме. Фильм рассказывает об отделении Литвы от СССР.
В выходные, по прогнозам синоптиков, пойдёт снег. Вильнюсцев приглашают порадоваться зиме. Сегодня около ул. Майронё и на горе Таурас натянут защитные сети, чтобы дети не выезжали на улицу.
Экологи просят не кормить диких птиц, иначе они не улетят в тёплые края. Если же вы заметили птицу на замерзающем водоеме, то, прежде чем звонить спасателям, убедитесь, что ей нужна помощь. Если птица нуждается в помощи, надо обратиться к специалистам Ассоциации защиты животных. Телефоны можно найти на страничке организации. По номеру 112 надо звонить лишь в исключительных случаях.