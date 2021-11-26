Ёлочные огни, замёрзшие птицы и «распечатанное» Рождество

Экологи просят не кормить диких птиц, иначе они не улетят в тёплые края. Если же вы заметили птицу на замерзающем водоеме, то, прежде чем звонить спасателям, убедитесь, что ей нужна помощь. Если птица нуждается в помощи, надо обратиться к специалистам Ассоциации защиты животных. Телефоны можно найти на страничке организации. По номеру 112 надо звонить лишь в исключительных случаях.