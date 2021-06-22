Йонинес: мероприятия не ограничиваются, но маски обязательны

Правительство определилось с правилами карантина на Йонинес. Внесены некоторые изменения, облегчающие карантинный режим.

Отменено требование продавать билеты только по интернету и занимать только сидячие места. Не будет ограничиваться и количество людей на праздничных мероприятиях.

При этом маски во время мероприятий остаются обязательными, а продавать напитки и еду по-прежнему нельзя.

Помимо этого, премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что вопрос отмены карантина будет обсуждаться отдельно. По ее мнению, нельзя отменять все ограничения. В особенности – те, что касаются массовых мероприятий.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.