Covid-19

Йонинес: мероприятия не ограничиваются, но маски обязательны

Автор Анжелика Орлёнок 27
Йонинес: мероприятия не ограничиваются, но маски обязательны

Правительство определилось с правилами карантина на Йонинес. Внесены некоторые изменения, облегчающие карантинный режим.

Отменено требование продавать билеты только по интернету и занимать только сидячие места. Не будет ограничиваться и количество людей на праздничных мероприятиях.

При этом маски во время мероприятий остаются обязательными, а продавать напитки и еду по-прежнему нельзя. 

Помимо этого, премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что вопрос отмены карантина будет обсуждаться отдельно. По ее мнению, нельзя отменять все ограничения. В особенности – те, что касаются массовых мероприятий.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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