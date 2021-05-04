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JONY спел о неудачном романе в песне «Камнепад»

Автор Эвелина Никанорова 25
JONY

JONY выпустил лирическую новинку. В сингле «Камнепад» исполнитель эмоционально описал историю разрушенных отношений.

Взяв за основу выразительную природную метафору, он передал чувство смятения и фрустрации, возникающее во время ссоры.

В преддверии релиза JONY тизерил песню в соцсетях, выкладывая короткие видео с её отрывками. В комментарии к одному из сниппетов он намекнул, что трек основан на реальной истории из его жизни.

«Камнепад — это и есть то множество мыслей, которые обрушились на мою голову. Но выбор, который я делал, отталкиваясь от некоторых из них, к сожалению, не всегда был правильным. Жаль, что нельзя узнать заранее: «Ангел или бес, кто ведёт к тебе сквозь лес?» — поделился JONY.

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