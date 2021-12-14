Музыкальная новинка

Юлианна Караулова стала номером один во всех чартах

Автор Эвелина Никанорова
Юлианна Караулова стала номером один во всех чартах
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Юлианна Караулова представила трек «No1». В электронной танцевальной песне с элементами R’n’B певица признается, что «мы номер один во всех тусах и чартах». По этому поводу Караулова тут же предлагает: «Танцуем, девчата!»

Источник: InterMedia

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