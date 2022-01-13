Звёзды

Юлия Савичева воссоединилась с дочерью после полутора лет разлуки

Автор Эвелина Никанорова
Юлия Савичева воссоединилась с дочерью после полутора лет разлуки
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Юлия Савичева встретилась со своей дочкой после вынужденного расставания на полтора года.

В свое время певица отправила дочь Анну к родителям своего мужа Александра Аршинова в Португалию. Однако в последние полтора года возникли объективные трудности с поездками за границу. Сначала путешествиям препятствовала пандемия коронавируса, затем — бюрократические проволочки из-за длительного оформления вида на жительство. На Новый год к Анне прорвался ее папа Александр Аршинов, а спустя примерно полторы недели — и сама Юлия Савичева.

– Боже мой, какое же счастье! Я в раю, – подписала артистка фото с дочерью и мужем.

Юлия Савичева воссоединилась с дочерью после полутора лет разлуки

Юлия Савичева с семьёй

Источник: InterMedia

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