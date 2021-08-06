Музыкальная новинка

Юлия ZIVERT выпустила лирическую песню «Тебе»

Автор RUSRADIO LT 2
Юлия ZIVERT выпустила лирическую песню «Тебе»

Zivert выпустила самую грустную песню

«Еще одна частичка души грядущего альбома “Vinyl 2” и ностальгическая грусть по ритмам 2000-х с gipsy налётом. Думаю эта песня не для всех… Она личная. но если сейчас именно она нужна Тебе, то она “Тебе”… С рождением на свет, моя самая грустная», – говорит Zivert.

«Довольно неожиданный саунд от Zivert. Есть ощущение баллад нулевых с этим выпуклым басом и ненавязчивыми побрякиваниями гитары. Мелодию певица забыла придумать, поэтому полностью идет по гармонии. Но нельзя не признать, что таких грустных песен у Юлии не было вообще. Хотя и текст меня не убеждает, он соткан из шаблонов и банальностей. Кажется, Зиверт испытывает фантомные боли роста – хитов нет, хиты нужны, а их все нет. И выпускается то, что в наличии», – считает музыкальный критик Гуру Кен.

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