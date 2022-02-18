Музыкальная новинка

Юлию Савичеву подкараулил «Майский дождь»

Автор Эвелина Никанорова
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Юлия Савичева представила трек  «Майский дождь». В песне идет речь о майском дожде, который тщетно караулит влюбленных, чтобы потушить огонь в их сердцах.

Автором музыки выступил Савелий Силява, а слов – Алексей Мишутин.

Источник: InterMedia

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