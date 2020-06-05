Юодкранте готовится к своему традиционному празднику

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Юодкранте этим летом нашла способы провести традиционный праздник — дни курорта. Праздник должен состояться в длинные выходные июля, 3-6 числа.

Юодкранте обещает гостям концерты, выступления и перформансы, вечера мод и танцев, экскурсии и прочие развлечения. Организаторы подчеркивают, что хотя карантин смягчается, а может быть, будет и вовсе отменен, безопасность всех гостей во время праздника будет обеспечена. Тема Дней Юодкранте в этом году — Лесная сказка. Одним из ее акцентов станут купания в магических лесах Неринги.