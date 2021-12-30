Сериал, снятый на основе бестселлера, драма с Юлией Пересильд и другие премьеры в сети

Нормальный только я (фильм)
(комедия) с 24 декабря
Новый директор детского лагеря «Красный сокол» заручается поддержкой мэра, чтобы признать сооружение аварийным и построить вместо него коттеджный посёлок. Но в лагерь приезжает группа ребят с особенностями здоровья. Подкуп, поджог, угрозы — директор готов пойти на что угодно, лишь бы выставить детей, а они готовы бороться за своё право на отдых. В главных ролях Константин Хабенский, Максим Виторган, Антон Богданов и другие.
Тревожные люди (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 29 декабря
Грабитель берет в заложники людей, пришедших на просмотр квартиры, и бесследно исчезает. Озадаченные полицейские понимают, что подозреваемым может оказаться кто угодно. Сериал снят на основе бестселлера Ф. Бакмана, автора романа «Вторая жизнь Уве», ставшего фильмом, номинированным на «Оскар».
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия (спецэпизод сериал)
(комедия) c 29 декабря
Неожиданный финал истории Женька из «Вампиров средней полосы» стал для поклонников сериала настоящим потрясением. Но Новый год — это время чудес. Смоленские вампиры возвращаются! События этой истории разворачиваются после того, как герой Глеба Калюжного совершенно случайно обращается в вампира. В канун Нового года Женьку предстоит немало открытий: он не только посетит известных российских вампиров, но и, возможно, найдёт свою любовь.
Хильда и Горный король (спецэпизод сериала)
(мультфильм, приключения) с 30 декабря
Продолжение замечательного сериала о приключениях девочки Хильды. Сериал насчитывает два сезона, а этот специальный эпизод является прямым продолжением второго сезона. Проснувшись в теле тролля, Хильда должна проявить смекалку и отвагу, чтобы вернуться домой, стать человеком, а еще — спасти город Тролльберг.
Ёлки 8 (фильм)
(новогодняя комедия) с 30 декабря
Продолжение новогодней саги «Ёлки». В этот раз все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Антон Богданов.
Кобра Кай (сериал, 4 сезон)
(боевик, комедия) с 31 декабря
В четвертом сезоне додзё «Мияги-До» и «Орлиный Клык» объединяются, чтобы одолеть «Кобру Кай» на турнире Долины для бойцов до 18 лет. Проигравший навсегда забудет о карате. Смогут ли Дэниэл и Джонни зарыть топор войны, чтобы дать отпор?
Прошлое не отпустит (сериал, 1 сезон)
Жизни фотокорреспондента, мамы-футболиста и криминального детектива начинает рушить ужасное событие из прошлого.
Незнакомая дочь (фильм)
Немолодая преподавательница английского языка Леда проводит отпуск в разлуке с родными: она в разводе, её дочери у отца, ей одиноко. Она встречает молодую мать по имени Нина и чувствует тревожное притяжение. Та напоминает Леде о тайнах её прошлого и раннем материнстве, о чем она долго пыталась забыть. В главных ролях Оливия Колман, Джесси Бакли, Дакота Джонсон, Эд Харрис.
Старые шишки (фильм)
(комедия) с 31 декабря
В доме престарелых «Шишки» каждый день похож на предыдущий. Все меняется, когда к одному из постояльцев приезжает друг по прозвищу Балагур. Он решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной — самое то. Вместе с бывшей театральной актрисой троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в «Шишках» становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов. В главных ролях: Алексей Гуськов, Ирина Алферова, Василий Кортуков, Валентина Мазунина и другие.
Предпоследняя инстанция (сериал, 1 сезон)
(комедия, фэнтези) c 1 января
Максим и Валентина работают в Управлении по распределению душ – за 24 часа до смерти человека они должны определить, куда тот попадет – в ад или рай. И так как обоим рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место в раю олигархам, а Валентина мечтает вернуть своего мужа из ада. В главных ролях Павел Прилучный и Ирина Розанова.
Почка (сериал, 1 сезон)
(драма с элементами комедии) с 1 января
Главная героиня сериала – инспектор пожарной службы Наталья Кустова. И она готова идти по головам. На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. В главных ролях Любовь Аксёнова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова.
Ряд 19 (фильм)
(ужасы) с 2 января
Молодая врач Катя с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар свой детский кошмар.
Солнечная линия (фильм)
(драма) c 2 января
Новогодняя ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения — любят они друг друга или уже нет? А в принципе — любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись? В главных ролях Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.