Сериал, снятый на основе бестселлера, драма с Юлией Пересильд и другие премьеры в сети

В доме престарелых «Шишки» каждый день похож на предыдущий. Все меняется, когда к одному из постояльцев приезжает друг по прозвищу Балагур. Он решает доказать всем, что умирать еще рано, а вот тряхнуть стариной — самое то. Вместе с бывшей театральной актрисой троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в «Шишках» становится курортом! Вот только энергичные пенсионеры стали конкурентами местных бандитов. В главных ролях: Алексей Гуськов, Ирина Алферова, Василий Кортуков, Валентина Мазунина и другие.