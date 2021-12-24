Новый южнокорейский фантастический сериал, Леонардо Ди Каприо в роли астронавта и другие интересные премьеры в сети

Первые шесть сезонов выходили с 2008 по 2013 год. Съемки седьмого сезона закончились летом 2021-ого и сезон сериала планируется как последний. Новый сезон состоит из девяти серий, в которых покажут, как любимые герои будут справляться с повседневными трудностями и попадать в забавные истории.