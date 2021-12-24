Новый южнокорейский фантастический сериал, Леонардо Ди Каприо в роли астронавта и другие интересные премьеры в сети

Манюня (сериал, 1 сезон)
(сериал для детей) с 15 декабря
Это смешная и добрая история о двух девочках-подружках Наре и Манюне, жизнь которых наполнена невероятными приключениями, и о дружбе двух простых семей — Абгарян и Шац, случившаяся в 1980-е в крохотном многонациональном городке.
Сваты (сериал, 7 сезон)
(комедия) с 20 декабря
Первые шесть сезонов выходили с 2008 по 2013 год. Съемки седьмого сезона закончились летом 2021-ого и сезон сериала планируется как последний. Новый сезон состоит из девяти серий, в которых покажут, как любимые герои будут справляться с повседневными трудностями и попадать в забавные истории.
Элита: короткие истории. Патрик
(драма, триллер) с 23 декабря
Специальный эпизод посвященный Патрику и его подругам, которые отправляются на загородную вечеринку по случаю Нового года.
Элита: короткие истории. Самуэль и Омар
(драма, триллер) с 20 декабря
Самуэлю грозит выселение из родного дома, и Омар предлагает ему заманчивый способ заработать.
Быть Рикардо (фильм)
(драма) c 21 декабря
Фильм расскажет реальную историю Люсиль Болл и Дези Арназа — актёров из первого в истории ситкома «Я люблю Люси», имевшего колоссальный успех в США. Сюжет сконцентрируется на личных отношениях исполнителей главных ролей, которые были парой как в жизни, так и на экране.
Два (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 23 декабря
Серия комедийных скетчей о двух друзьях сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Лёха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. В главных ролях: Евгений Кулик и Алексей Кривеня.
Не смотрите наверх (фильм)
Два астронома отравляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая скоро уничтожит Землю. А человечество в ответ: «Ну и что?». В главных ролях Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и многие другие.
Море спокойствия (сериал, 1 сезон)
Новый корейский фантастический триллер рассказывает об ученой, которая отправляется в экспедицию на поиски таинственных образцов с заброшенной лунной станции, где из-за несчастного случая погибли все, включая ее сестру.
Сёстры (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 24 декабря
История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.