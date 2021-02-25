К лету в Европе значительно улучшится ситуация с вакцинацией населения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен газете Augsburger Allgemeine.

По ее словам, во втором квартале компания BioNTech сможет поставить больше доз вакцины, чем ожидалось ранее. Кроме того, начнутся поставки препарата американской компании Johnson & Johnson.

“Мы сделали ставку на шесть поставщиков вакцины, три из них уже используются в Европе, две будут скоро зарегистрированы”, – сказала фон дер Ляйен.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отменить все связанные с пандемией ограничения в Англии до 21 июня.

Выступая в Палате общин, он заявил, что подготовленный правительством план поэтапного ослабления локдауна призван предотвратить новый рост заражений и необходимость возвращения ограничительных мер. Этапы отмены мер будут проводиться с промежутком в пять недель при условии продолжения положительной тенденции по сокращению новых заражений, а также успешной вакцинации населения и отсутствия новых мутаций коронавируса, которые бы кардинальным образом изменили ситуацию.

Решающими условиями при этом являются не намеченные даты отмены ограничений, а эпидемиологическая ситуация, подчеркнул Джонсон.

По плану, 8 марта в Англии, которая сильнее других в Соединенном Королевстве пострадала от пандемии, будут открыты все школы. Во второй половине марта будут ослаблены ограничения в сфере социальных контактов, а также открыты уличные спортивные площадки. С 12 апреля должны открыться магазины, музеи и библиотеки, с 17 мая – кинотеатры и отели, а также спортзалы. Кроме того, возможно, будут вновь разрешены туристические поездки за границу.

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Правительство Италии продлевает ограничения на поездки внутри страны до 27 марта.

Запрет на несущественные передвижения по стране был введен в конце прошлого года сроком до 25 февраля. Кроме продления локальных локдаунов, Минздрав дал указание регионам по возможности израсходовать все дозы вакцины, не сохраняя их для повторных прививок.

Власти опасаются, что ослабление ограничений может привести к новому скачку заражений, поскольку в Европе распространяется более заразная британская мутация коронавируса.