Listen to «К программе “Zoom” лучше относиться с осторожностью» on Spreaker.



Правительство не использует программу “Zoom” для проведения виртуальных заседаний и прочих важных совещаний и встреч.

Данная платформа видео общения используется только для распространения публичной информации.

На прошлой неделе Центр кибер безопасности предупредил об обнаруженных в приложении “Zoom“ проблемах с защитой личных данных.

Бреши в программе позволяют перенимать такие данные пользователя, как адрес электронной почты, снимки, доступ к камере и микрофону, запись разговоров.

Специалисты советуют не использовать данную платформу для пересылки конфиденциальных данных, а также запускать ее через браузер, не внедряя приложение в свое оборудование.