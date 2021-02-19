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К вакцинации готовы 64% жителей страны

Автор RUSRADIO LT 35

Как сообщает Минздрав, в настоящее время большинство педагогов, которые на данном этапе должны были пройти вакцинацию, уже получили вакцины. А вакцинация людей старшего возраста ускоряется.

Как показывают данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai, сделать прививку от коронавируса готовы 64% жителей страны. Все еще не приняли решения 16%, а не намерены вакцинироваться – 10% участников опроса.

Исследование также показало, что желание сделать прививку чаще всего обосновано страхом заразиться и заразить окружающих. А также пониманием того, что вакцина сегодня — это единственный и самый эффективный способ победить болезнь.

Те же, кто сомневается, в качестве аргументов приводят свое нежелание становиться подопытными кроликами либо опасаются побочных эффектов прививки. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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