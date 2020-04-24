Listen to «Как актеры проводят время на карантине. Интервью с актером Русдрамтеатра Александром Канаевым» on Spreaker.

К вынужденной изоляции все относятся по-разному. Кто-то дистанционно работает, кто-то отдыхает, кто-то использует это время для изучения чего-нибудь нового. А как проводят время на карантине актеры? С этим вопросом мы решили обратиться к актеру Русского драматического театра Литвы Александру Канаеву.

— Александр, здравствуй.

— Привет! Лично я провожу время довольно-таки активно. В связи с тем, наверное, что моя дополнительная сфера занятости — это мероприятия, которые были запланированы и на апрель, и на май. И вот сейчас я занимаюсь как раз тем, чтобы каким-то образом еще найти место в августе, в сентябре именно для тех мероприятий, которые должны были до июля проходить.

— Это больше административная работа. А что касается работы творческой?

— Что касается творческой работы, мы в театре работаем удаленно, в онлайн-режиме, над постановкой, которая была намечена на конец сезона. Ее переносят на начало сезона. И это репетиции группами онлайн. Также мы занимаемся танцами, и у нас готовится читка пьесы Чапека “Белая болезнь”, которую, видимо, в скором будущем вы, наши зрители, увидите в ютубе на нашем канале.

— Удаленно — то есть, вы созваниваетесь, и так репетиции проводите?

— Да. Мы созваниваемся через ZOOM либо через Skype, в зависимости от ситуации. По принципу конференции мы проводим саму репетицию, саму встречу.

— Мне вот интересно. А вы созваниваетесь, и что — читаете просто текст? Или вы играете, отрабатываете диалоги с коллегами?

— Не могу говорить за ребят, которые заняты в постановке Шукшина. А вот в процессе читки — да, что-то мы отыгрываем, какие-то даже приспособления ищем, маски: там есть большой кусок — у докторов маски и прочие вещи какие-то. Ну, что-то находится в процессе.

— А что за онлайн-танцы?

— Наш хореограф проводит занятия — скорее всего, это даже движения, — чтобы оставаться в форме, чтобы на карантине оставаться в форме. Небольшие группы, по 5-6 человек, подключаются через ZOOM в группу, наблюдают за мастером на экране, пытаются в точности повторить все движения.

— А сольно выступать в интернете? Вот как твои некоторые коллеги, например, читают какие-то произведения? Или у тебя другая направленность?

— Нет, я просто, наверное, немножко холоден к поэзии. Но у нас проходит параллельно и фестиваль самостоятельных работ. Заявки на какие-то, возможно, спектакли либо, может быть, проекты, которые мы планируем на следующий год в театре. Вот я как раз занимаюсь одним из таких проектов, и мы параллельно просто работаем с коллегами — тоже в онлайн-режиме, и прописываем его. И вот, люди помимо танцев, помимо репетиций еще занимаются самостоятельными какими-то проектами.

— То есть, вам скучать не приходится, да, как я понимаю?

— Абсолютно. Абсолютно! То ли это желание наше — постоянно чем-то заниматься, то ли привычка уже, я так понимаю, рефлекс. Но, с другой стороны, мы не можем не общаться. Вот даже во время репетиций онлайн мы периодически жалуемся, что нам хотелось бы уже обняться, поцеловаться, и, в конце концов, с живым человеком работать, а не с экраном.