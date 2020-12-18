Как будет контролироваться перемещение по стране

В стране объявлен строгий карантин, одно из главных условий которого – запрет на перемещение между муниципалитетами, что особенно актуально в период наступающих зимних праздников.

Для того чтобы контролировать перемещение по стране, будут использоваться и видеокамеры, и системы видеофиксации, и мобильные радары. На въездах в города устанавливается около 250 стационарных постов контроля, а дороги в разные дни будут патрулировать до тысячи экипажей полиции. Полиция сообщает, что ко всем ситуациям будет подходить с пониманием, однако злостных нарушителей будет штрафовать. Для того чтобы доказать необходимость поездки в другое самоуправление, не совпадающее с местом жительства, надо иметь на это серьезные причины и документы, которые могут их подтвердить. Причем, не только при въезде в какой-то город, но и на обратном пути. То же самое относится к поездкам на поездах и автобусах – сотрудники полиции будут проверять пассажиров и этих видов транспорта.

Основное внимание будет уделяться выходным и праздничным дням.

Даты и время основных ограничений:

* с 13:00 18 декабря до вечера 20 декабря;

* с 13:00 23 декабря до 21:00 27 декабря;

* с 13:00 31 декабря до 21:00 3 января.

Исключения распространяются только на те случаи, когда человек отправляется:

* в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

* в муниципалитет по месту жительства;

* по делам, связанным со смертью близких родственников;

* для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении;

* для получения необходимой медицинской помощи;

* по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания.

Это ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в другой муниципалитет, не по своему месту жительства, в котором у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства.

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону Информационной линии полиции 870060000 в рабочие дни с 7:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 8:00 до 17:00 часов.