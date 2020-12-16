Как будет контролироваться перемещение по стране

В стране объявлен строгий карантин, одно из главных условий которого – запрет на перемещение между муниципалитетами, что особенно актуально в период наступающих зимних праздников.

Для того чтобы контролировать перемещение по стране, будут использоваться и видеокамеры, и системы видеофиксации, и мобильные радары.

Кроме того, на въездах в города появится около 250 стационарных постов контроля, а дороги в разные дни будут патрулировать до тысячи экипажей полиции.

Полиция сообщает, что ко всем ситуациям будет подходить с пониманием, однако злостных нарушителей все же будет штрафовать. Для того чтобы доказать необходимость поездки в другое самоуправление, не совпадающее с местом жительства, надо будет иметь на это серьезные причины и документы, которые могут их подтвердить.

Причем, не только при въезде в какой-то город, но и на обратном пути. То же самое относится к поездкам на поездах и автобусах – сотрудники полиции будут проверять пассажиров и этих видов транспорта.

«Проверки будут повсюду: на вокзалах, у постов. … Могут и просто на дороге остановить. Могут проверять на промежуточных станциях», сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Муниципалитеты сообщают о том, как будут контролироваться въезды в города. Треть подходов к городу планирует закрыть Каунас.

Клайпеда уже сейчас сообщила, какие дороги будут закрыты, а по каким можно будет въехать в случае крайней необходимости. Особое внимание уделяется курортным городам, чтобы люди не смогли проехать туда на праздники.

Например, Палангское самоуправление сообщило, что город закрыт. Столица заранее не анонсирует, где появятся контрольные пункты проверки, но сообщает, что их будет более 30. При этом мобильные бригады начали работать в столице уже сегодня, проверяются въезжающие в Вильнюс и выезжающие из него автомобили – пока в выборочном порядке.

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону Информационной линии полиции 870060000 в рабочие дни с 7:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 8:00 до 17:00 часов.