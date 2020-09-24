Listen to «Как будет происходить распределение спортивных площадок города. Комментарий столичного самоуправления» on Spreaker.

Столичное самоуправление в этом году решило взять под свой контроль распределение спортивных площадок дошкольных и школьных учреждений. По мнению городской администрации, раньше этот процесс не был прозрачным и попадал в так называемую серую зону. У нас в эфире — сотрудник Вильнюсского самоуправления Рокас Германавичюс, и мы попросили его рассказать подробнее и о том, как было принято такое решение и о том, не пострадают ли от этого дети, посещающие бесплатные занятия.

— Управлением города и горсоветом было принято решение ввести единую систему, чтобы эти залы сдавались в аренду централизованно, через единую систему. Так и зародился этот проект, active.vilnius.lt/, где мы видим все учреждения, которые введены. У нас есть цель, чтобы в конечном итоге эта платформа объединила все нами управляемые помещения, которые вильнюсцы могут снять в аренду.

Хочу конкретизировать. Самоуправление только создало инструмент, платформу, формат, которым наши учреждения пользуются, но они сами решают, сколько детей, кому арендовать помещения, сами определяют цену и так далее. Просто мы упростили весь процесс, и нам сейчас проще — мы видим общую картину.

— Не скажется ли нововведение на бесплатных кружках?

— Есть несколько категорий в городе кружков. Так называемое неформальное образование. Одна из них — те, которые находятся в самой школе. Они организуют занятия со своими педагогами. Тут никто не пострадает, потому что сами ученики ничего не платят, и школа сама организовывает кружки. Вторая категория — бюджетные неформальные организации. Кружки, принадлежащие самоуправлению, на этих помещениях в школах дети тоже получают бесплатно. Для этих детей никаким образом эти услуги не подорожают. И есть третья категория — частные субъекты, частные кружки, которые снимают в аренду помещения в школах, они до сих пор тоже арендовали помещения. Для них в финансовом плане ничего не изменится — для школ мы только указываем нижний предел цены. Сама гимназия решает, какую цену применять для съемщиков.

— То есть, самоуправление ничего не регулирует, а просто помогает сделать этот процесс более прозрачным?

— Именно, именно. Сейчас сколько было школ, сколько было гимназий — столько было разных ситуаций. И никто об этом не знал. Большие организации арендовали помещения годами. А маленькие участники рынка, новые, не имели никакой возможности попасть туда, потому что было занято.

— А кто сможет арендовать эти спортивные залы?

— У нас есть три категории пользователей. Сама школа является первичным пользователем. Ей нужно проводить уроки, устраивать праздники и т.д. Они в системе отмечают, сколько им нужно времени и когда. Дальше. Сколько им не надо — они сдают в аренду. Они сдают двум категориям. Первая — это кружки, которые претендуют на эти помещения. И они вводят критерии, для чего им эти помещения нужны. Это надо для того, чтобы если на то же самое помещение, на то же самое время, претендует тот же самый кружок, нам нужно как-то отобрать, какому из кружков это место предоставить.

Я вижу сейчас в системе, что в некоторых школах 27 кружков претендуют на то же самое место.

— А как же тогда можно все это отрегулировать?

— Поэтому мы ввели этот критерий, барьер. Каждое претендующее учреждение вводит информацию о себе. Первый вопрос: сколько в вашем кружке всего детей? Второй вопрос — сколько из той сянюнии, в которой вы хотите получить зал, детей в этом кружке. Третий вопрос — сколько в вашем кружке детей, которые занимаются именно в этой школе, в которой вы хотите снять зал. И четвертый вопрос — сколько социально неблагополучных детей находится в вашем кружке. И тогда в системе формула, созданная экономистами, по этим критериям посчитает балл приоритета. И так получится рейтинг, кто в очереди первый.

Я понимаю волнение общества — да, некоторым бывшим кружкам придется подвинуться, принять меньших. Сейчас проходит такое время перемен, а перемены никогда не бывают легкими и удобными.

— А если все-таки останется несколько желающих?

— Возьмет один. Одно какое-то конкретное время возьмет кто-то один. Допустим, один возьмет время с пяти до шести, а другой тогда подвинется — и возьмет с шести до семи. Просто надо будет подвинуться, и это нормально.

— Ну и, наконец, когда эта программа вступит в силу?

— После того, как мы кружкам раздадим время, а раздадим до 1 октября, будут все результаты, после этого все жители Вильнюса смогут брать помещения в аренду по вечерам, с компаниями, с друзьями, для удовольствия. А сейчас именно проходит конкурс для кружков, чтобы выбрать время на текущий учебный год.