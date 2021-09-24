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Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Автор Анжелика Орлёнок
Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?
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Понемногу проясняется, как может выглядеть главный вокзал страны в будущем. Лучшим архитектурным проектом реконструкции комплекса Вильнюсского железнодорожного вокзала специалисты признали работу крупнейшей британской архитектурной студии Zaha Hadid Architects.

Об этом сообщила столичная мэрия.

У британской компании – большой опыт разработки подобных объектов. Она уже проектирует железнодорожный вокзал колеи Rail Baltica в Таллине.

Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd  под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75. 

Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Второе место. Фото – vilnius.lt

Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Третье место. Фото – vilnius.lt

На четвертом месте – проект литовской Archinova и датской PLH Arkitekter под кодом VGS159, на пятом – китайской Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co. под названием ZSEBUA.

Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Четвертое место. Фото – vilnius.lt

Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Пятое место. Фото – vilnius.lt

Мы уже рассказывали, что на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы. Со всеми архитектурными проектами и их авторами можно познакомиться на странице проекта Vilnius Connect.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 специалистов. В нее вошли литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления. 

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.

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