Как будет выглядеть столичный вокзал после реконструкции?

Понемногу проясняется, как может выглядеть главный вокзал страны в будущем. Лучшим архитектурным проектом реконструкции комплекса Вильнюсского железнодорожного вокзала специалисты признали работу крупнейшей британской архитектурной студии Zaha Hadid Architects.

Об этом сообщила столичная мэрия.

У британской компании – большой опыт разработки подобных объектов. Она уже проектирует железнодорожный вокзал колеи Rail Baltica в Таллине.

Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75.

На четвертом месте – проект литовской Archinova и датской PLH Arkitekter под кодом VGS159, на пятом – китайской Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co. под названием ZSEBUA.

Мы уже рассказывали, что на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы. Со всеми архитектурными проектами и их авторами можно познакомиться на странице проекта Vilnius Connect.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 специалистов. В нее вошли литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления.

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.