Как будут проходить “последние звонки”

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В пятницу у абитуриентов заканчивается учебный год. Сегодня для них прозвучат и символические последние звонки. Министерство образования совместно с Минздравом Литвы подготовило рекомендации, как максимально безопасно отпраздновать этот день.

Как отметил министр образования Альгирдас Монкявичюс, все понимают, что абитуриенты заслужили этот праздник, и если им не удастся его отметить полноценно, то, возможно, школы найдут возможность сделать это в августе.

По действующим правилам, мероприятия, на которые собираются до 30 человек, могут проходить только на улице. Так что школа может провести этот праздник на стадионе или во дворе школы.

Отмечается, что “последний звонок” должен проходить для каждой параллели отдельно. И в разное для разных классов время. Участники должны придерживаться дистанции в 2 метра друг от друга.

Во время празднования следует избегать физического контакта (например, объятий), а благодарность учителям и другим людям рекомендуется выражать на безопасном расстоянии. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что, несмотря на то, что распространение коронавирусной инфекции в Литве снижается, важно не терять бдительность.

Также рекомендуется носить защитные средства (маски, щитки) и избегать физического контакта. В празднике не должны участвовать болеющие люди и не рекомендуется участвовать людям из зоны риска.

Как отмечается, некоторые школы решили провести последний звонок в чате в интернете, другие — перенести их на вторую половину июня, перед экзаменами. Стоит отметить, что выпускные в этом году массово переносятся на август.