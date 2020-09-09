Как будут проходить выборы в случае распространения коронавируса

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11 октября состоятся выборы в Сейм Литвы, и уже сейчас проясняются детали того, как это будет происходить в случае распространения коронавируса.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Лауры Матийошайтите, всем, кто придёт в этот день голосовать, необходимо помнить о трёх атрибутах — маска, документ и своя ручка.

По словам канцлера Правительства Альгирдаса Стончайтиса, выборы точно должны состояться, но очень важно, чтобы они были безопасными для всех, кто примет в них участие. Также согласно сегодняшним реалиям необходимо регламентировать работу избирательных комиссий и отдельных членов, которым придётся посещать избирателей, находящихся на самоизоляции.

Отметим, что в настоящий момент на самоизоляции находится более 6 тыс. Человек. Но вернёмся к выборам. Наличие масок будет обязательным, однако если у избирателей их не будет при себе, государство, вроде бы, возьмёт эту заботу на себя. Безусловно, у членов избирательных комиссий могут возникнуть вопросы, а тот ли это человек, за которого он себя выдаёт. В конце концов, все будут в масках. Поэтому не удивляйтесь, если вас вдруг попросят на пару секунд снять маску.

Помимо этого не следует забывать о соблюдении социальной дистанции, однако это должны будут регулировать члены избирательных комиссий на участках. Желательно, чтобы вход осуществлялся через одни двери, а выход — через другие, но это, как вы понимаете, по возможности.

Что же касается ручек, то желательно иметь их при себе, однако, если у вас не будет чем заполнить избирательный бюллетень, вам выдадут продезинфицированную ручку. Что до температуры, то её на входе проверять не будут. Если на избирательный участок придёт человек с очевидными симптомами заболевания, его попросту попросят подождать на улице или в другом помещении. Далее ему вызовут скорую помощь и в выборах этот человек принимать участие скорее всего не будет.

В любом случае, не забывайте, что выборы — это, по сути, массовое мероприятие, к которому применимы все соответствующие правила.