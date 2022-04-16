Как работают магазины в Пасхальные дни

Завтра, в Пасхальное воскресенье, магазины большинства торговых сетей будут закрыты. Но у тех, кому понадобится что-то купить, все равно останется такая возможность. Как работают торговые сети в эти дни?

IKI

Завтра, 17 апреля, магазины сети IKI закрыты. А сегодня и в понедельник, 18 апреля, будут работать по обычному графику.

LIDL

Завтра, 17 апреля, магазины сети Lidl работать не будут. Сегодня они работают как обычно. А в понедельник откроются в 8:00 и продолжат работу по обычному графику.

MAXIMA

Завтра, 17 апреля, магазины сети Maxima работать не будут. А в понедельник, 18 апреля, они работают по обычному графику.

NORFA

Завтра, 17 апреля, магазины сети Norfa не работают. Сегодня работают до 20:00, а в понедельник с 9:00.

RIMI

Большинство магазинов сети Rimi в Пасхальное воскресенье будут закрыты, однако часть магазинов будет работать, но по сокращенному графику – с 10:00 до 18:00. В субботу и понедельник магазины будут работать по обычному графику.

В воскресенье будут работать 18 магазинов сети Rimi (с 10 до 18 час.). В Вильнюсе: в Пилайте, Иерузале, Новой Вильне, Ужуписе, Лаздинай, Науйяместисе и Жирмунай. В Каунасе: в ТЦ Savas, на автобусном вокзале и ул. Балтийос. По одному магазину Rimi будет открыто в Клайпеде (ТЦ Arena), Шяуляй (ул. Гегужю), Паневежисе (ул. Клайпедос), Алитусе (ул. Науйойи), Мажейкяй (ул. Жемайтийос), Укмерге (ул. Витауто), Тяльшяй (ул. Плунгес) и в Паланге (ул. Малуну).