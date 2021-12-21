Полезное радио

Как будут работать торговые сети в праздничные дни?

Автор Анжелика Орлёнок
Как будут работать торговые сети в праздничные дни?
Ugadaj Zvezdu 940 X 360 Px

Уже в конце этой недели большинство жителей нашей страны будут отмечать Рождество по католическому календарю. А на следующей неделе нас ждёт встреча Нового года. Как будут работать торговые сети в праздничные дни?

Магазины торговой сети IKI

24 декабря – работают до 20:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – работают с 10:00 до обычного времени, но не позже чем до 22:00 (т.е. если в обычные дни магазин работает до 23:00, то 1 января он закроется в 22:00).

Магазины торговой сети Lidl

24 декабря – работают до 18:30.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – не работают.

2 января – работают с 8:00 по своему обычному графику.

Магазины торговой сети Maxima

24 декабря – работают до 19:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 по своему обычному графику.

31 декабря – работают до 21:00.

1 января – не работают.

Магазины торговой сети Norfa

24 декабря – работают до 19:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 10:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – не работают.

2 января – работают с 10:00.

Магазины торговой сети RIMI

24 декабря – работают до 20:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 21:00.

1 января – не работают, за исключением следующих восьми дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 20:00:

Паневежис, ул. Klaipėdos, 82,
Паланга, ул. Malūno, 10,
Шяуляй, ул. Gegužių, 30,
Клайпеда, в т/ц Arena,
Алитус, ул. Naujoji, 7E-1,
Каунас, в т/ц Savas,
Вильнюс, ул. Žirmūnų, 64,
Вильнюс, ул. Kedrų, 4.

300x250
300x250 1
Метки:

Актуальные новости

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

Автор Анжелика Орлёнок
Волшебный Рождественский подарок &#8211; из поездки по Литве

Волшебный Рождественский подарок – из поездки по Литве

Автор Анжелика Орлёнок
Звёздные рецепты. Дорада с овощами от Тимура Родригеза

Звёздные рецепты. Дорада с овощами от Тимура Родригеза

Автор Эвелина Никанорова
Что делать, чтобы обувь не скользила на обледенелой дороге?

Что делать, чтобы обувь не скользила на обледенелой дороге?

Автор Анжелика Орлёнок
Как вернуть в магазин товар, который не радует?

Как вернуть в магазин товар, который не радует?

Автор Анжелика Орлёнок
Это интересно: шесть фактов о главной зимней забаве &#8211; снежках

Это интересно: шесть фактов о главной зимней забаве – снежках

Автор Евгений Русаков
Что подарить на Рождество любимой женщине? ТОП-10 идей

Что подарить на Рождество любимой женщине? ТОП-10 идей

Автор RUSRADIO LT
Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Автор RUSRADIO LT
Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Автор Анжелика Орлёнок
tut