Уже в конце этой недели большинство жителей нашей страны будут отмечать Рождество по католическому календарю. А на следующей неделе нас ждёт встреча Нового года. Как будут работать торговые сети в праздничные дни?
Магазины торговой сети IKI
24 декабря – работают до 20:00.
25 декабря – не работают.
26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.
31 декабря – работают до 20:00.
1 января – работают с 10:00 до обычного времени, но не позже чем до 22:00 (т.е. если в обычные дни магазин работает до 23:00, то 1 января он закроется в 22:00).
Магазины торговой сети Lidl
24 декабря – работают до 18:30.
25 декабря – не работают.
26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.
31 декабря – работают до 20:00.
1 января – не работают.
2 января – работают с 8:00 по своему обычному графику.
Магазины торговой сети Maxima
24 декабря – работают до 19:00.
25 декабря – не работают.
26 декабря – работают с 9:00 по своему обычному графику.
31 декабря – работают до 21:00.
1 января – не работают.
Магазины торговой сети Norfa
24 декабря – работают до 19:00.
25 декабря – не работают.
26 декабря – работают с 10:00.
31 декабря – работают до 20:00.
1 января – не работают.
2 января – работают с 10:00.
Магазины торговой сети RIMI
24 декабря – работают до 20:00.
25 декабря – не работают.
26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.
31 декабря – работают до 21:00.
1 января – не работают, за исключением следующих восьми дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 20:00:
Паневежис, ул. Klaipėdos, 82,
Паланга, ул. Malūno, 10,
Шяуляй, ул. Gegužių, 30,
Клайпеда, в т/ц Arena,
Алитус, ул. Naujoji, 7E-1,
Каунас, в т/ц Savas,
Вильнюс, ул. Žirmūnų, 64,
Вильнюс, ул. Kedrų, 4.