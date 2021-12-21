Уже в конце этой недели большинство жителей нашей страны будут отмечать Рождество по католическому календарю. А на следующей неделе нас ждёт встреча Нового года. Как будут работать торговые сети в праздничные дни?

Магазины торговой сети IKI

24 декабря – работают до 20:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – работают с 10:00 до обычного времени, но не позже чем до 22:00 (т.е. если в обычные дни магазин работает до 23:00, то 1 января он закроется в 22:00).

Магазины торговой сети Lidl

24 декабря – работают до 18:30.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – не работают.

2 января – работают с 8:00 по своему обычному графику.

Магазины торговой сети Maxima

24 декабря – работают до 19:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 по своему обычному графику.

31 декабря – работают до 21:00.

1 января – не работают.

Магазины торговой сети Norfa

24 декабря – работают до 19:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 10:00.

31 декабря – работают до 20:00.

1 января – не работают.

2 января – работают с 10:00.

Магазины торговой сети RIMI

24 декабря – работают до 20:00.

25 декабря – не работают.

26 декабря – работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря – работают до 21:00.

1 января – не работают, за исключением следующих восьми дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 20:00:

Паневежис, ул. Klaipėdos, 82,

Паланга, ул. Malūno, 10,

Шяуляй, ул. Gegužių, 30,

Клайпеда, в т/ц Arena,

Алитус, ул. Naujoji, 7E-1,

Каунас, в т/ц Savas,

Вильнюс, ул. Žirmūnų, 64,

Вильнюс, ул. Kedrų, 4.