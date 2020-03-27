Как будут выплачивать пособия по бюллетеням после продления карантина

После того, как в Литве был продлён карантин, у многих родителей возник вполне логичный вопрос: как теперь продлить бюллетень и дальше получать по нему выплаты? Ответим сразу — сделать это можно, но необходимо сделать пару очень важных вещей.

Родителям, опекунам, приёмным родителям или бабушкам-дедушкам, которые останутся с детьми дошкольного и младшего школьного возраста или с детьми с ограниченными возможностями до 21 года, которые посещают школу, следует обратиться к своим детским врачам, которые, в свою очередь, продлят бюллетень. О продлённом бюллетене следует проинформировать и работодателя. Такой же порядок действителен и в отношении тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями, если они посещали какие-то дневные центры. В свою очередь, работодатель проинформирует “Содру”, и специалисты “Содры” смогут назначить и выплатить выплаты по болезни. В тех случаях, когда работник уже находится на бюллетене по причине карантина или экстремальной ситуации, работодателю не следует вносить его в список работников, которые находятся в простое. Если работник признан временно нетрудоспособным уже после того как было объявлено о простое, работодатель может прервать простой для этого работника и проинформировать об этом Службу занятости или не прерывать, проинформировать об этом “Содру” и указать период простоя. Если простой не будет прерван, работник получит заработную плату за простой, однако выплата по бюллетеню за эти дни выплачена не будет. В свою очередь, жители, занимающиеся индивидуальной деятельностью, которые платили взносы социального страхования, смогут получить выплаты по болезни, даже если ещё не задекларировали доходы за прошлый год, но в таком случае им выплатят минимум в 152 с небольшим евро, а после подачи декларации всё пересчитают и выплатят недоимки. Более подробную информацию можно найти на странице “Содры” sodra.lt.